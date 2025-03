Cựu Thứ trưởng Bộ TNMT và cấp dưới "bật đèn xanh" cho doanh nghiệp khai thác đất hiếm trái phép

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có thêm học sinh trên địa bàn tử vong do sốt chưa rõ nguyên nhân. Đây là trường hợp trẻ thứ 3 ở Nam Trà My bị sốt cao, tử vong chưa tìm ra nguyên nhân.