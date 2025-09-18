Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh án 5 năm 6 tháng tù

Chiều 18/9, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An – cùng 28 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 120 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong đấu thầu.
Các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu tại các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của nhà nước. Biết rõ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi căn cứ các tình tiết, HĐXX tuyên án Nguyễn Duy Hưng 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Phạm Thái Hà - cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù do lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền là 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An.
Cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trần Viết Cương - cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang bị đề nghị 5 năm 6 tháng tù Phạm Hoàng Tuấn - cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội từ 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Huy - cựu Giám đốc Ban QLDA 4 (Bộ GTVT cũ) 4 năm tù; Phạm Thanh Bình - cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh 4 năm tù.
Đối với nhóm cựu cán bộ tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ô Pích – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị đề nghị 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc Ban QLDA bị đề nghị 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử cho rằng với các bị cáo chủ mưu cầm đầu cần nghiêm trị, trong khi khoan hồng với các bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu, không được nhận hoặc nhận lợi ích không đáng kể. Do đó, một số bị cáo là nhân viên cấp dưới trong vụ án được tuyên mức án thấp hơn, trong đó có 7 bị cáo được hưởng án treo.
Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công nhiều gói thầu tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Các gói thầu gồm: cầu Đồng Việt, cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1), đường ven sông Hạ Long – Đông Triều, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), quốc lộ 14E.
Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình.
Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND một số tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.
Bên cạnh đó, Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời, hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định, để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán....
Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án, để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.
Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.