Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh án 5 năm 6 tháng tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Chiều 18/9, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An – cùng 28 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong đấu thầu.

Các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu tại các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của nhà nước. Biết rõ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Thái Hà. Ảnh: Mạnh Hùng.

Sau khi căn cứ các tình tiết, HĐXX tuyên án Nguyễn Duy Hưng 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Phạm Thái Hà - cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù do lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền là 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An.

Cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trần Viết Cương - cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang bị đề nghị 5 năm 6 tháng tù Phạm Hoàng Tuấn - cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội từ 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Huy - cựu Giám đốc Ban QLDA 4 (Bộ GTVT cũ) 4 năm tù; Phạm Thanh Bình - cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh 4 năm tù.

Đối với nhóm cựu cán bộ tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ô Pích – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị đề nghị 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc Ban QLDA bị đề nghị 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng.

Hội đồng xét xử cho rằng với các bị cáo chủ mưu cầm đầu cần nghiêm trị, trong khi khoan hồng với các bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu, không được nhận hoặc nhận lợi ích không đáng kể. Do đó, một số bị cáo là nhân viên cấp dưới trong vụ án được tuyên mức án thấp hơn, trong đó có 7 bị cáo được hưởng án treo.