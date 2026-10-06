Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt vì nghi làm gián điệp cho nước ngoài

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) August Hanning ngày 6/10 đã bị bắt với cáo buộc âm mưu phản quốc và hoạt động gián điệp cho một cơ quan tình báo nước ngoài.

Giới tình báo Đức chấn động trước một vụ án gián điệp nghiêm trọng. August Hanning, 80 tuổi, từng đứng đầu BND – cơ quan tình báo đối ngoại của Đức – bị bắt tại nhà riêng ở Nordwalde, gần thành phố Munster, với cáo buộc âm mưu phản quốc và làm gián điệp cho một cơ quan tình báo nước ngoài.

Cùng thời điểm, cựu chánh văn phòng của Hanning, được xác định là Manfred D, cũng bị bắt tại bang Bavaria vì bị cáo buộc hỗ trợ, xúi giục âm mưu phản quốc và hoạt động gián điệp.

Theo The Guardian, cơ quan công tố Đức cho biết cuộc điều tra bước đầu phát hiện Manfred D trong nhiều năm đã cung cấp cho August Hanning khoảng 2.000 tài liệu, trong đó nhiều tài liệu là thông tin mật chỉ được lưu hành trong nội bộ BND, đặc biệt gồm các bản báo cáo tình báo dành cho lãnh đạo cấp cao.

Ông Hanning được cho là đã nhận những tài liệu này để sử dụng cho hoạt động tư vấn có thu phí sau khi rời BND.

Nghi lấy hàng nghìn tài liệu mật để trục lợi

Ông August Hanning lãnh đạo BND từ năm 1998 đến 2005. Sau khi ông rời chức vụ, Manfred D vẫn tiếp tục làm việc cho những người kế nhiệm ông.

Cơ quan công tố cáo buộc Manfred D đã lợi dụng vị trí công tác để tiếp cận các tài liệu mật rồi giao cho Hanning để đổi lấy tiền hoặc các khoản thù lao.

Trong một tuyên bố, cơ quan công tố cho biết: “Các cuộc điều tra hiện nay cho thấy trong nhiều năm, Manfred D đã cung cấp cho August Hanning khoảng 2.000 tài liệu. Nhiều tài liệu trong số này thuộc diện mật, chỉ dành cho sử dụng nội bộ BND, trong đó có những bản báo cáo tình báo được chuẩn bị cho các quan chức cấp cao”.

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin ông Hanning bị bắt. Ảnh chụp màn hình.

Theo cáo buộc, ông Hanning có ý định bán lại số tài liệu này cho các bên khác để kiếm lợi từ hoạt động tư vấn sau khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được chính xác Hanning đã cung cấp tài liệu cho ai, cũng như số lượng thông tin thực tế đã bị chuyển ra ngoài là bao nhiêu.

Đây là điểm quan trọng của vụ án: việc Hanning sở hữu và sử dụng các tài liệu mật đã được cơ quan công tố nêu trong cáo buộc, nhưng phạm vi thông tin thực sự bị lọt ra nước ngoài vẫn đang được điều tra.

Bị nghi cung cấp thông tin cho tình báo nước ngoài

Các công tố viên cáo buộc August Hanning đã sử dụng những thông tin thu thập được để soạn thảo các bản phân tích cho một quan chức thuộc một cơ quan tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những tài liệu hoặc bản phân tích này có thực sự được chuyển đến tay quan chức nói trên hay không.

Các nhà điều tra cũng nghi ngờ ông Hanning trong nhiều năm đã cung cấp những thông tin chính trị có khả năng nhạy cảm cho một người có quan hệ mật thiết với một cơ quan tình báo nước ngoài khác.

Do đó, vụ án không chỉ xoay quanh việc một cựu lãnh đạo tình báo sở hữu tài liệu mật, mà còn đặt ra câu hỏi liệu ông có chủ động biến mạng lưới quan hệ tình báo và chính trị của mình thành kênh cung cấp thông tin cho nước ngoài hay không?

Cơ quan công tố hiện vẫn đang điều tra để xác định mức độ và phạm vi của hoạt động này.

Ông Hanning năm 2006 sau khi nghỉ hưu một năm, Ảnh: Getty.

Vụ bắt cóc dẫn tới vụ án gián điệp

Điều đáng chú ý là các nhà điều tra ban đầu không nhắm tới Hanning. Hoạt động đáng ngờ của cựu lãnh đạo BND được phát hiện một cách tình cờ trong quá trình điều tra vụ bắt cóc con của một gia đình doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Hamburg.

Sau khi rời BND, Hanning sử dụng kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ có được trong thời gian đứng đầu cơ quan tình báo Đức để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn an ninh và kinh doanh quốc tế.

Ông được cho là có mạng lưới quan hệ rộng với giới chính trị và kinh doanh của Nga và Trung Quốc. Chính những mối quan hệ này hiện có thể trở thành một trọng tâm quan trọng của cuộc điều tra.

Tuy nhiên, thông tin về việc Hanning có thực sự chuyển bí mật cho Nga, Trung Quốc hay một cơ quan tình báo cụ thể nào vẫn chưa được cơ quan công tố Đức xác nhận.

Vụ án vì thế mới chỉ đang ở giai đoạn điều tra. Việc một cựu lãnh đạo BND bị bắt với cáo buộc phản quốc và hoạt động gián điệp chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới an ninh Đức, nhưng câu hỏi quan trọng nhất – ông ta đã chuyển thông tin gì, cho ai và với mục đích nào – vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Theo LTN