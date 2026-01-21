Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.

Vi phạm nghiêm trọng

Sáng nay, 21/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin về việc xử phạt Công ty TNHH MTV sản xuất dược – mỹ phẩm GAMMA (18 Nguyễn Hậu, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 95 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong vòng 1,5 tháng, do GAMMA có nhiều vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, thứ nhất, GAMMA kinh doanh ba sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với công dụng đã công bố trong hồ sơ, gồm Gamma Neoderm plus, Gamma Lucci và Gamma Dolly Ac Acnes Gel. Các sản phẩm này đã được đưa ra thị trường với tổng giá trị hơn 41,6 triệu đồng.

Một trong ba sản phẩm của GAMMA bị thu hồi

Thứ hai, GAMMA sản xuất sản phẩm mỹ phẩm Gamma Vinatid có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan quản lý cấp số tiếp nhận. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý mỹ phẩm.

Ngoài ra, GAMMA còn bị buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm, nộp lại số tiền đã thu từ việc bán hàng và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

77 mỹ phẩm bị thu hồi vì thiếu hồ sơ bắt buộc

Trong số các công ty bị xử phạt, đáng chú ý nhất là việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, nguyên nhân thu hồi là do doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. PIF là tài liệu pháp lý cốt lõi, chứng minh nguồn gốc, thành phần, quy trình sản xuất và mức độ an toàn của mỹ phẩm. Thiếu PIF đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà cơ quan quản lý không có đủ dữ liệu để bảo đảm an toàn.

Danh mục 77 sản phẩm bị thu hồi gồm dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng, kem chống nắng, sản phẩm cho trẻ em đến cả kem đánh răng, với nhiều nhãn hàng quen thuộc. Điều này cho thấy vi phạm không còn là cá biệt mà mang tính hệ thống.

Mỹ phẩm chứa chất không được công bố trong thành phần

Đáng lo ngại hơn, các đợt kiểm nghiệm độc lập đã phát hiện mỹ phẩm chứa chất không được công bố trong thành phần. Vì thế, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes do Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, vì phát hiện chất Natri benzoate không có trong công thức đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) phải chủ động thu hồi lô sản phẩm vi phạm, đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Rohto – Mentholatum thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam).

Tương tự, Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn cũng bị thu hồi và tiêu hủy lô Kleen Hand Wash – Hương trà xanh do mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không công bố và không phát hiện chất bảo quản đã ghi trên nhãn.

Theo quy định, mọi thành phần có mặt trong sản phẩm đều phải được công bố đầy đủ, bất kể nguồn gốc từ nguyên liệu hay phụ gia. Việc xuất hiện chất không khai báo là vi phạm nghiêm trọng, buộc phải áp dụng biện pháp thu hồi để bảo vệ người sử dụng.

Được biết, Natri benzoat là chất bảo quản sử dụng phổ biến trong sản xuất thực phẩm, nó có tính chất chống nấm và kháng khuẩn. Tuy nhiên, hàm lượng Natri benzoat được quy định để kiểm soát lượng chất bảo quản được sử dụng và giảm nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe. Một số người có thể phản ứng với chất này, gây ra các vấn đề dị ứng, hoặc việc tiêu thụ nhiều natri benzoat có thể tác động không tốt cho hệ tiêu hóa.

Chuỗi vi phạm liên tiếp cho thấy thị trường mỹ phẩm đang tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn. Việc siết hậu kiểm là cần thiết để lập lại kỷ cương, buộc doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và đặt an toàn người tiêu dùng lên trên lợi nhuận.

Dưới đây là 77 sản phảm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố, bị đ ình chỉ, thu hồi: