Công nghệ xe điện Trung Quốc định hình lại thiết kế ô tô toàn cầu như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu cần công nghệ của Trung Quốc để vượt qua những rào cản về phát triển và nhanh chóng đưa xe điện mới ra thị trường.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, từng tự hào về kỹ thuật và thương hiệu của mình, nay họ lại dần chuyển hướng sử dụng công nghệ xe điện (EV) của Trung Quốc để duy trì tính cạnh tranh. Động thái này, được ví như chiến dịch “Intel Inside” nổi tiếng, đang giúp các hãng xe truyền thống tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian phát triển và bắt kịp tốc độ đổi mới chóng mặt của thị trường.

Đối với Audi, sự xuất hiện của Zeekr 001 vào năm 2021 là một lời cảnh tỉnh. Chiếc xe điện tầm xa với thiết kế châu Âu nhưng được sản xuất tại Trung Quốc đã cho thấy các hãng xe Đức cần phải hành động nhanh chóng. "Chiếc Zeekr 001 vào thời điểm đó đã gây sốc cho rất nhiều người," Stefan Poetzl, chủ tịch bộ phận Bán hàng và Tiếp thị Audi của SAIC, chia sẻ.

Để phản ứng, Audi đã hợp tác với SAIC để sản xuất mẫu AUDI E5 Sportback chỉ trong 18 tháng, sử dụng công nghệ của đối tác Trung Quốc. Mẫu xe này dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng tại Trung Quốc trong tháng này.

Tương tự, Toyota và Volkswagen cũng đang lên kế hoạch phát triển các mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc với sự hỗ trợ từ các đối tác địa phương như GAC và Xpeng.

"China Inside": Giải pháp đôi bên cùng có lợi

Các thỏa thuận cấp phép này tạo ra một mô hình đôi bên cùng có lợi. Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu cần công nghệ của Trung Quốc để vượt qua những rào cản về phát triển và nhanh chóng đưa xe điện mới ra thị trường. Ngược lại, các công ty Trung Quốc đang rất cần doanh thu mới trong bối cảnh cuộc chiến giá cả khốc liệt trong nước và căng thẳng thương mại leo thang ở nước ngoài.

Theo Will Wang, Tổng giám đốc công ty tư vấn Autodatas, đây là một "giải pháp rất thông minh, đôi bên cùng có lợi". Thay vì chỉ bán xe thành phẩm, các nhà sản xuất Trung Quốc giờ đây cung cấp công nghệ EV dưới dạng một bộ giải pháp hoàn chỉnh, bao gồm khung gầm và phần mềm. Cách tiếp cận này tiết kiệm hàng tỷ USD và nhiều năm phát triển cho các hãng xe truyền thống.

Leapmotor đã hợp tác với Stellantis để xuất khẩu xe điện của mình và đang đàm phán với các thương hiệu khác. Renault cũng là một trong những hãng tiên phong khi xây dựng mẫu xe giá rẻ Dacia Spring EV trên nền tảng của Dongfeng để bán tại châu Âu. Thậm chí, Ford cũng đang tìm kiếm một đối tác Trung Quốc để cung cấp công nghệ nền tảng EV.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro của chiến lược này. Cựu CEO Aston Martin, Andy Palmer, cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ bên ngoài có thể biến các nhà sản xuất ô tô truyền thống thành "nhà bán lẻ" đơn thuần, làm mất đi khả năng tạo ra sự khác biệt. Nhà phân tích Marco Santino của Oliver Wyman cũng đồng tình, cho rằng việc sử dụng công nghệ của người khác "thực sự hạn chế" khả năng tạo sự khác biệt cho thương hiệu.

Mặc dù việc sử dụng công nghệ "có sẵn" của Trung Quốc mang lại lợi ích ngắn hạn, các hãng xe truyền thống cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để không đánh mất bản sắc và năng lực cốt lõi của mình. Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc như CATL đang mở rộng ra nước ngoài thông qua việc cấp phép công nghệ pin, việc liệu sự hợp tác này có bền vững lâu dài hay không vẫn là một câu hỏi mở.

Sự trỗi dậy của công nghệ EV Trung Quốc đang làm thay đổi cuộc chơi trong ngành ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất truyền thống đứng trước ngã rẽ: hoặc tiếp tục phát triển độc lập và đối mặt với rủi ro tụt hậu, hoặc chấp nhận sử dụng công nghệ của Trung Quốc để tồn tại và cạnh tranh.

Theo Reuters