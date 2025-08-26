STPower - Nhà máy tiên phong cung cấp trạm biến áp cho trạm sạc xe điện

STPower – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện – đã nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp trạm biến áp chuyên biệt cho trạm sạc xe điện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường hiện đại.

Sự phát triển nhanh chóng của xe điện đang tạo nên làn sóng thay đổi lớn trong ngành giao thông. Làn sóng này kéo theo nhu cầu xây dựng hệ thống trạm sạc trải khắp cả nước ngày càng gia tăng, mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp cơ điện tham gia cung cấp giải pháp hạ tầng.

Đón đầu xu hướng này, STPower – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện – đã nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp trạm biến áp chuyên biệt cho trạm sạc xe điện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường hiện đại.

Trạm biến áp – “trái tim” của hạ tầng trạm sạc

Trong hạ tầng trạm sạc, trạm biến áp giữ vai trò then chốt, giúp biến đổi điện áp từ lưới điện quốc gia xuống mức phù hợp cho thiết bị sạc, đồng thời đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn và hạn chế rủi ro sự cố.

Đặc biệt, với các trạm sạc nhanh và siêu nhanh, trạm biến áp phải đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như: công suất tức thời lớn, đáp ứng nhu cầu sạc tốc độ cao; hiệu suất tối ưu, tổn hao thấp, tiết kiệm năng lượng.

Không chỉ thực hiện chức năng chuyển đổi điện áp, trạm biến áp còn là “trái tim” của hạ tầng trạm sạc, quyết định đến độ tin cậy và hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống sạc. Một trạm biến áp đạt chuẩn là điều kiện tiên quyết để hạ tầng sạc đáp ứng đủ công suất, vận hành an toàn và duy trì tính bền vững.

Một trạm sạc ô tô điện của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

STPower - Thương hiệu không dừng lại ở chất lượng

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất và triển khai các dự án cơ điện lớn, STPower đã góp mặt trong nhiều công trình có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, trong hạng mục cung cấp trạm biến áp công suất lớn. Điều này không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của STPower trong ngành cơ điện Việt Nam mà còn tạo tiền đề để STPower có thể cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho hạ tầng trạm sạc xe điện.

“STPower không chỉ cung cấp những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn chú trọng phát triển các giải pháp tổng thể, thông minh và an toàn cho hạ tầng sạc. Chúng tôi luôn chủ động nắm bắt, cập nhật các xu hướng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”, ông Phan Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT STPower chia sẻ.

Đối với loại hình trạm biến áp dành cho trạm sạc, STPower không chỉ cung cấp máy biến áp, tủ trung thế, tủ hạ thế chất lượng cao mà còn tư vấn, thiết kế, tìm kiếm giải pháp và phương án tối ưu cho đối tác.

Mẫu trạm biến áp dạng cột do STPower tư vấn - thiết kế cho một trạm sạc. Ảnh: STPower.

Thương hiệu STPower gắn liền với chứng nhận quốc tế và quốc gia

STPower là nhà máy sản xuất trạm biến áp, tủ bảng điện trung – hạ thế, thang máng cáp và nhiều sản phẩm cơ điện hàng đầu tại miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Năng lực này đã được khẳng định và kiểm chứng bằng hệ thống chứng nhận uy tín toàn cầu như:

- Type Test 6300A – 85kA bởi phòng thử nghiệm KEMA (Châu Âu)

- License System Pro-E ABB cho sản xuất và lắp ráp tủ điện.

- ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng.

- ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Không những vậy, STPower còn là nhà phân phối chính thức các thiết bị điện từ nhiều thương hiệu uy tín như: ABB, Schneider, Siemens, Thibidi…, đồng thời đảm nhận tư vấn – thiết kế – thi công các hệ thống đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp trên cả nước.

Đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng xe điện Việt Nam

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp như STPower đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam. Bằng việc tiên phong cung cấp trạm biến áp chuyên biệt cho trạm sạc xe điện, STPower không chỉ khẳng định năng lực trong ngành cơ điện mà còn trở thành một nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường xe điện – lĩnh vực đang được Chính phủ khuyến khích và xã hội đặc biệt quan tâm.

Với triết lý kinh doanh “ĐÚNG CHẤT – ĐỦ LƯỢNG”, STPower đang chứng minh rằng uy tín và chất lượng luôn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng hành cùng tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh và giao thông xanh tại Việt Nam.