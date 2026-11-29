Màn hình phụ đang được các hãng công nghệ khai thác như một hướng đổi mới thiết kế, song giới công nghệ quốc tế vẫn có những đánh giá trái chiều về giá trị thực tế của trang bị này.

Xiaomi vừa giới thiệu bộ đôi Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max có màn hình ở mặt lưng ra thị trường quốc tế. Một tuần sau, Huawei trình làng laptop gập MateBook Fold S với màn hình phụ ở mặt ngoài.

Những sản phẩm này cho thấy các hãng công nghệ đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh từ những thay đổi trong cách người dùng tương tác với thiết bị.

Màn hình phụ mang lại giá trị gì?

Ý tưởng trang bị màn hình phụ trên smartphone đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Năm 2021, Xiaomi từng đưa màn hình AMOLED 1,1 inch lên Mi 11 Ultra, trước khi phát triển thiết kế này trên dòng Xiaomi 17 Pro vào năm 2025.

Màn hình phụ 1,1 inch trên Mi 11 Ultra được đặt cạnh cụm camera sau, cho phép người dùng xem trước khung hình khi chụp ảnh selfie. Ảnh: Xiaomi.

Đến Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max, màn hình phụ được nâng cấp với kích thước lần lượt 2,7 inch và 2,9 inch, hỗ trợ chụp ảnh, quay video bằng camera sau, xem thông báo, điều khiển nhạc và dịch thuật.

Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế cho thấy không phải tính năng nào cũng đủ sức thuyết phục người dùng.

Sau khi sử dụng bộ đôi smartphone của Xiaomi, cây bút Dominic Preston của The Verge cho rằng giá trị đáng kể nhất của màn hình phụ nằm ở khả năng hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera sau. Những tính năng còn lại chưa đủ thuyết phục ông về sự cần thiết của màn hình thứ hai.

Ở góc nhìn khác, nhà báo công nghệ Luke Baker của TechRadar đánh giá Xiaomi 18 Pro Max là thiết bị đặc biệt hấp dẫn đối với những người sáng tạo nội dung. Khả năng tự kiểm soát khung hình khi quay video bằng camera sau có thể tạo ra khác biệt lớn đối với nhóm người dùng này.

So với smartphone dạng thanh, màn hình phụ trên điện thoại gập như Samsung Galaxy Z Flip hay Motorola Razr có giá trị sử dụng rõ ràng hơn khi giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ mà không cần mở máy.

MateBook Fold S được trang bị màn hình phụ 3,5 inch ở mặt ngoài, giúp người dùng xem thông báo và tương tác nhanh mà không cần mở laptop. Ảnh: Huawei.

Huawei đang đưa cách tiếp cận tương tự lên laptop MateBook Fold S với màn hình OLED gập 14,7 inch và màn hình phụ 3,5 inch ở mặt ngoài, hỗ trợ theo dõi thông báo và tương tác nhanh khi thiết bị đang gập.

Cây bút Vincent Nguyen của The Gadgeteer nhìn nhận việc đưa màn hình ngoài của điện thoại gập lên laptop là một hướng tiếp cận đáng chú ý. Người dùng có thể tiếp cận những thông tin cần thiết mà không phải mở toàn bộ thiết bị.

Xu hướng mới hay chỉ là cách tạo khác biệt?

Thách thức đối với các nhà sản xuất là làm thế nào để màn hình phụ trở thành một phần trong thói quen sử dụng thiết bị, thay vì chỉ tạo cảm giác mới lạ.

Marcus Herbrich, cây bút của Notebookcheck, cho rằng màn hình phụ trên Xiaomi 17 Pro có chất lượng hiển thị tốt nhưng thiếu những tính năng hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày. Hạn chế về khả năng hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba khiến trang bị này chưa trở thành lý do đủ thuyết phục để người dùng quyết định mua máy.

Màn hình phụ trên Xiaomi 17 Pro được đánh giá cao về chất lượng hiển thị nhưng còn hạn chế về tính ứng dụng trong thực tế. Ảnh: Marcus Herbrich.

Trong khi đó, nhà báo Liu Hongzuo của HardwareZone nhận định thiết kế màn hình mặt lưng trên Xiaomi 18 Pro Max mang đến sự mới mẻ cho thị trường smartphone Android vốn ít có đột phá về kiểu dáng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý giá bán sản phẩm tăng đáng kể so với thế hệ flagship trước đó.

Việc bổ sung màn hình phụ cũng làm phát sinh chi phí linh kiện, tăng độ phức tạp trong thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm. Mức tiêu thụ năng lượng là yếu tố cần tính đến.

Khả năng sửa chữa cũng là vấn đề đáng quan tâm. Tại Trung Quốc, nền tảng khiếu nại người tiêu dùng Black Cat của Sina từng ghi nhận những phản ánh về tình trạng trầy xước, nứt vỡ màn hình phụ trên Xiaomi 17 Pro.

Bên cạnh những vấn đề về phần cứng, khả năng hỗ trợ phần mềm có thể là yếu tố quan trọng quyết định mức độ phổ biến của màn hình phụ.

Sau một tuần trải nghiệm Xiaomi 18 Pro, nhà báo Nirave Gondhia của Android Central cho rằng Google nên tích hợp khả năng hỗ trợ màn hình mặt lưng vào hệ điều hành Android và xây dựng danh mục ứng dụng dành riêng cho trang bị này trên Play Store.

Điều đó có thể tạo điều kiện để nhiều nhà sản xuất áp dụng thiết kế tương tự, đồng thời khuyến khích các nhà phát triển xây dựng thêm ứng dụng tương thích.

Thực tế, thiết kế màn hình phụ ở mặt lưng đang nhận được sự quan tâm của các nhà sản xuất smartphone khác ngoài Xiaomi.

Ngày 23/11, Honor trình làng Honor 700, 700 Pro và 700S với màn hình phụ 1,59 inch, hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera sau, hiển thị thông báo và điều khiển nhạc. Đáng chú ý, Honor đưa trang bị này xuống phân khúc tầm trung thay vì giới hạn trên các mẫu smartphone cao cấp.

Honor đưa thiết kế màn hình phụ ở mặt lưng xuống phân khúc smartphone tầm trung với dòng 700. Ảnh: Honor.

Thương hiệu Doogee cũng vừa hé lộ mẫu smartphone Note 70 với màn hình phụ 1,8 inch đặt cạnh cụm camera sau, tương tự cách bố trí trên Xiaomi 18 Pro Max.

Sự quan tâm của ngày càng nhiều hãng công nghệ cho thấy màn hình phụ đang có cơ hội trở thành một xu hướng thiết kế mới. Tuy nhiên, để thực sự tiếp cận số đông, trang bị này cần mang lại những tiện ích đủ thiết thực, đồng thời trở nên phổ biến hơn ở các phân khúc smartphone tầm trung.