Chỉ trong thời gian ngắn, các dự án lớn dồn dập xuất hiện, bổ sung nguồn cung trên hầu khắp phân khúc giúp thị trường bất động sản cuối năm thêm phần sôi động.

Từ đầu năm tới nay, thị trường liên tục ghi nhận sự xuất hiện của các đại dự án với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha, tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, các dự án này không chỉ tập trung tại những đô thị lớn mà còn mở rộng tới các địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Tại Hà Nội, ngày 28/11, liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland đại diện đã tổ chức khởi công Khu đô thị đa mục tiêu ven sông Hồng. Dự án có phạm vi nghiên cứu gần 297 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 102.771 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ các hạng mục nhà ở, thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với không gian cảnh quan ven sông Hồng. Đây cũng là một trong những dự án đáng chú ý trong định hướng phát triển không gian đô thị hai bên sông Hồng của Hà Nội.

Chỉ trước đó ít ngày, Vinhomes cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng. Đây là dự án có quy mô rất lớn, lên tới 598,21 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 111.137 tỷ đồng, được phát triển đồng bộ các công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, quỹ nhà ở tái định cư chiếm gần 48,6% tổng diện tích sàn nhà ở.

Đáng chú ý, ngày 23/11, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Sun Group đã tổ chức khởi công Khu đô thị số 1 với tổng diện tích 264,4 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp các chức năng lưu trú, thể thao, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và nhà ở.

Phối cảnh dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen. Ảnh: Sun Group

Việc một dự án quy mô hàng trăm ha được khởi công tại Măng Đen cho thấy các nhà phát triển bất động sản đang quan tâm nhiều hơn tới những địa bàn có tiềm năng phát triển đô thị gắn với du lịch và nghỉ dưỡng, thay vì chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống.

Nguồn cung mới mở rộng, cuộc cạnh tranh giữa các phân khúc tiếp tục tăng

Bên cạnh các đại dự án, nguồn cung quy mô tầm trung cũng được mở rộng tại nhiều địa phương. Chẳng hạn, tại Hà Nội, Gamuda Land mới đây khởi động kinh doanh dự án Central Park thuộc Khu đô thị Gamuda City, khu vực Yên Sở. Dự án có diện tích khoảng 3,6 ha, gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng, dự kiến cung cấp 2.605 căn hộ.

Tại Phú Thọ, Công ty CP Xây dựng công trình 507 khởi công Khu đô thị mới Tiền Châu tại phường Phúc Yên. Dự án có quy mô hơn 26,7 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.130 người. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển các loại hình nhà ở sân vườn, nhà liền kề, nhà ở hỗn hợp thấp tầng và cao tầng, đồng thời bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Không chỉ ghi nhận hoạt động khởi công các khu nhà ở, thị trường bất động sản còn có thêm những động thái đáng chú ý ở phân khúc văn phòng và bất động sản nghỉ dưỡng.

Chẳng hạn, ở phân khúc bất động sản văn phòng, ngày 24/11, dự án Ando Gateway Building được khởi công tại Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, thuộc phường Thượng Cát. Dự án do Công ty CP Pacific Land Việt Nam đầu tư, có tổng vốn khoảng 1.656 tỷ đồng, gồm hai tòa nhà văn phòng cao 8 tầng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2029.

Còn ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, động thái lớn gần nhất là BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, tỉnh Phú Thọ. Dự án dự kiến phát triển 165 phòng khách sạn, 66 biệt thự, vận hành từ quý III/2029.

Có thể thấy, thị trường bất động sản cho tới cuối năm 2026 vẫn tiếp diễn tình trạng tăng cung mạnh mẽ, vốn đã bắt đầu từ nửa cuối năm 2025. Điều này góp phần quan trọng "giữ nhiệt" cho thị trường, duy trì xu hướng tăng trưởng về dài hạn, nhất là trong bối cảnh thanh khoản và giao dịch suy yếu tạm thời do tác động từ môi trường lãi suất cao.