Hôm nay trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Từ trải nghiệm công nghệ đến tôn vinh giá trị thực

Robot ứng dụng AI, thiết bị thông minh và màn trình diễn tương tác công nghệ tạo điểm nhấn tại VDA 2026. Đằng sau không gian trải nghiệm hiện đại là thông điệp về chuyển đổi số thực chất, nơi hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại được đặt lên hàng đầu.

Trải nghiệm công nghệ thông minh

Chiều nay 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 diễn ra tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 15h trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội của VietTimes.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.

Đặc biệt, ngay phần mở đầu lễ trao giải là màn trình diễn múa tương tác laser mapping mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ. Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu đến bản đồ số Việt Nam. Từ đó xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số, Chính phủ số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ đang lan tỏa trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

“Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Từ trải nghiệm công nghệ đến tôn vinh giá trị thực.

Tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Năm hạng mục của giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và Tôn vinh cá nhân.

Quy mô hồ sơ và phạm vi hạng mục cho thấy chuyển đổi số đang được tiếp cận từ nhiều góc độ, từ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến các sản phẩm, giải pháp phục vụ cộng đồng và vai trò của những cá nhân tiên phong.

Điểm đáng chú ý của VDA 2026 không chỉ nằm ở những trải nghiệm công nghệ tại lễ trao giải, mà còn ở cách tiếp cận trong đánh giá các hồ sơ tham dự.

Năm nay, quy chế và hệ thống tiêu chí được điều chỉnh theo hướng chú trọng hơn đến hiệu quả thực tế của chuyển đổi số, thay vì chỉ xem xét việc một tổ chức đã ứng dụng công nghệ nào. Các yếu tố như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, số lượng người dùng, phạm vi ứng dụng và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng được quan tâm trong quá trình đánh giá.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn đối với các mô hình chuyển đổi số: công nghệ cần giải quyết được bài toán cụ thể, tạo ra tác động có thể nhận diện và mang lại lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng.

Trong thực tế, một giải pháp số có thể hiện đại về mặt kỹ thuật nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng triển khai, mức độ phù hợp với nhu cầu và những thay đổi mà giải pháp tạo ra. Vì vậy, việc chú trọng các chỉ số đầu ra giúp làm rõ hơn giá trị của chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích các đơn vị phát triển mô hình có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, VDA 2026 hướng tới ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở hiệu quả và tác động thực tiễn.