Diễn viên phim "Hoa cỏ may" Hải Anh nói gì về Giải Golf truyền thông số cup VietTimes lần thứ II?

Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II tại sân golf Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày 14/9 thu hút 144 golfer đến từ các câu lạc bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Truyền thông số Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các đối tác, bạn bè của VietTimes.

Trao đổi với PV, nhiều golfer bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của Ban tổ chức giải, qua đó hỗ trợ các golfer có điều kiện thi đấu tốt nhất.

Tham dự Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, diễn viên Hải Anh bày tỏ sự hào hứng và ấn tượng đặc biệt với khâu tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo của Ban tổ chức.

Chia sẻ tại sân golf Thanh Lanh, diễn viên phim "Hoa cỏ may" Hải Anh cho biết: "Hôm nay tôi rất vui và phấn khởi khi tham gia giải đấu do VietTimes tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm sân golf Thanh Lanh, một cơ duyên đặc biệt".

Với kinh nghiệm chơi golf nhiều năm, nam diễn viên đánh giá công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo của Ban tổ chức và cho biết đây là cơ duyên đặc biệt khi vừa là golfer tham dự, vừa đồng hành với vai trò nhà tài trợ.

Đặc biệt, diễn viên Hải Anh nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu khi kết hợp với hoạt động thiện nguyện: "Tôi thấy một giải golf kết hợp với thiện nguyện là điều rất tuyệt vời. Tôi hy vọng không chỉ được trải nghiệm sân golf đẹp mà còn được giao lưu với tất cả mọi người, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng".

Tên tuổi của Hải Anh được biết đến nhiều nhất sau khi tham gia phim truyền hình Hoa cỏ may. Nam diễn viên còn diễn xuất trong nhiều bộ phim khác như Đảo chắn sóng, Gió thổi qua rừng, Trò đùa số phận, Cầu vồng tình yêu. Ngoài phim ảnh, Hải Anh còn kinh doanh thời trang, sản xuất phim và các chương trình nghệ thuật.

Trong khi đó, Vũ Xuân Tiến – golfer nhỏ tuổi nhất giải (11 tuổi) – chia sẻ niềm vui và sự hồi hộp khi tiếp tục được thi đấu cùng các vận động viên xuất sắc.

Xuân Tiến cho biết đây là sân chơi ý nghĩa, không chỉ giúp các golfer không chuyên rèn luyện thể thao mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi.

“Con mong giành được giải cao nhất và chúc các golfer thi đấu tốt,” Tiến nói. Dù mới 11 tuổi, em đã có 6 năm chơi golf và từng giành giải ở nội dung người lớn.

Theo ghi nhận từ các vận động viên, giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thi đấu thuận lợi. Bên cạnh việc thỏa đam mê thể thao, các golfer còn cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia, đóng góp cho cộng đồng thông qua hoạt động thiện nguyện gắn với giải đấu.

Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên nhấn mạnh sự có mặt của các golfer tại giải đấu mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng ban tổ chức cho biết năm nay, giải đấu tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn khi trích 120 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, sự có mặt của các golfer hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Ngoài việc tham gia giải đấu để giao lưu, gắn kết, các golfer còn góp phần trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện, cùng VietTimes xây dựng những ngôi nhà ấm áp, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung.