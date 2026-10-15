Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026

Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.