Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026

Truyền thông số
PVcomBank lan tỏa thông điệp “sống xanh” cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026
Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.
ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành
Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
Câu chuyện về những người kiến tạo giá trị số
Từ phát triển dữ liệu dân cư, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đến hướng dẫn ứng dụng AI vào thực tiễn, ba cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ghi dấu ấn bằng những nỗ lực đổi mới, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống và cộng đồng.
Hue-S, hệ sinh thái số du lịch: Giá trị thực từ hai giải pháp được vinh danh tại VDA 2026
Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026, thành phố Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế được vinh danh ở hai hạng mục với các giải pháp về quản lý đô thị thông minh và hệ sinh thái số văn hóa - du lịch.
Công an Hà Nội ứng dụng AI hỗ trợ điều tra hiện trường
Công an TP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.
Hôm nay trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Từ trải nghiệm công nghệ đến tôn vinh giá trị thực
Robot ứng dụng AI, thiết bị thông minh và màn trình diễn tương tác công nghệ tạo điểm nhấn tại VDA 2026. Đằng sau không gian trải nghiệm hiện đại là thông điệp về chuyển đổi số thực chất, nơi hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại được đặt lên hàng đầu.
Robot, AI và công nghệ ngập tràn lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026
Robot ứng dụng AI, thiết bị thông minh và màn múa tương tác LED kể câu chuyện Việt Nam trong thế giới số tạo điểm nhấn tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026), lan tỏa thông điệp chuyển đổi số gắn với giá trị thực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đưa Unitel trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Unitel không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Lào mà còn là biểu tượng sinh động của quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.
Ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Xuất bản và Thư viện
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa trao quyết định điều động ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Báo chí.
Chủ tịch VINASA lần thứ 3 được bầu làm Phó chủ tịch ASOCIO
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), vừa được bầu làm Phó chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), là đại diện Việt Nam giữ vị trí này 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Hà Nội kiện toàn mô hình báo chí, 3 cơ quan cùng trong một hệ thống
Thành ủy Hà Nội đã chính thức quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) tiếp tục ghi dấu mốc hợp tác quốc tế quan trọng khi chính thức hoàn tất ký kết thỏa thuận nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO).
Đà Nẵng: Truyền thông chính sách không còn là việc "nói sau khi đã làm"
Chiều 1/10, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác truyền thông chính sách và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026.
Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo
Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.
Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nghị định mới: Đăng, phát thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
MyTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026
MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.
VinaPhone dành tặng giới trẻ học bổng 100 triệu đồng mùa tựu trường
Nhằm đồng hành cùng giới trẻ trong mùa tựu trường, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “Tựu trường Bật Data – Săn quà chất”, mang đến tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng. Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng mỗi suất, cùng iPhone 17 Pro, laptop HP và hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, giải trí.
4 đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam được trao tặng huy hiệu Đảng
Sáng 24/9, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Trong đợt này, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) có 4 đảng viên được trao huy hiệu 45 năm và 35 năm tuổi Đảng
Việt Nam chuyển từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, qua đó nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh quốc gia.