Golfer Hồng Hải vô địch Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025

Ngày 14/9, tại sân golf Thanh Lanh, (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) diễn ra Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II 2025. Trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính giữa các golfer, giải đấu đã tìm ra được nhà vô địch (Best gross) và chủ nhân các giải xuất sắc.
Trong đó, golfer Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch tập đoàn đầu tư H Đông Dương, xuất sắc giành giải Best gross.
Cũng tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trích 120 triệu đồng ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Ban Tổ chức cũng trao kỷ niệm chương và dành lời cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành, góp phần vào thành công của Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025.
Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.
Giải đấu cũng tìm ra các golfer xuất sắc giành các giải thưởng giá trị, cụ thể:
Giải Nhất bảng A: Dương Thanh Tùng
Nhất bảng B: Hoàng Văn Hải
Nhất bảng C: Tiến Nguyên
Giải Nhì bảng A: Nguyễn Văn Mạnh
Giải Nhì bảng B: Bùi Đức Định
Giải Nhì bảng C: Nguyễn Bá Thiết
Giải Ba bảng A: Phạm Thanh Hùng
Giải Ba Bảng B: Bùi Thế Duy
Giải Ba bảng C: Lê Hải Anh
Các giải kỹ thuật:
Hai golf thủ đạt Nearest to the Pin là Lê Văn Tuấn và Phạm Quang Tú
Golf thủ đạt giải Nearest to the Line là Nguyễn Minh Toàn
Golf thủ đạt giải Longest Diver là Lã Thu Huyền
Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.
Bộ cúp Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II được chế tác công phu, giá trị.
Với giải vô địch Best Gross dành cho golfer có thành tích tốt nhất: Một cup, một túi gậy Golf thương hiệu PING, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một áo vest cao cấp thương hiệu Noressy.
Giải nhất bảng A, B, C là một cup, một tẩu hút xì gà bằng gỗ sưa cao cấp được chế tác thủ công, một giày handmade thương hiệu Bellucci Tailor, một áo golf thương hiệu Noressy.
Giải Nhì bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo golf thương hiệu Noressy, một Free Green fee Voucher tại Hoiana Shores Golf Club.
Giải Ba bảng A, B, C là một cup, một ví golf thương hiệu Maldini, một áo Golf thương hiệu Noressy.
Giải kỹ thuật gồm: Giải gần cờ nhất (2 giải) một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.
Giải phát bóng xa nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.
Giải gần đường kẻ nhất (1 giải): một cúp, một ví golf thương hiệu Maldini.