Golfer Hồng Hải vô địch Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025

Với thành tích 71 gậy, golfer Hồng Hải đã xuất sắc trở thành nhà vô địch (Best gross) Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II 2025.

Ngày 14/9, tại sân golf Thanh Lanh, (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) diễn ra Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II 2025. Trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính giữa các golfer, giải đấu đã tìm ra được nhà vô địch (Best gross) và chủ nhân các giải xuất sắc.

Trong đó, golfer Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch tập đoàn đầu tư H Đông Dương, xuất sắc giành giải Best gross.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA Nguyễn Minh Hồng (bên trái) và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải Vô địch cho golfer Nguyễn Hồng Hải.

Cũng tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trích 120 triệu đồng ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Các golfer quyên góp cùng Ban Tổ chức để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng Ban tổ chức giải đã trao số tiền 120 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa

Ban Tổ chức cũng trao kỷ niệm chương và dành lời cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành, góp phần vào thành công của Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025.

Ông Nguyễn Bá Kiên trao kỷ niệm chương và dành lời cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành, góp phần vào thành công của giải đấu.

Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.

Giải đấu cũng tìm ra các golfer xuất sắc giành các giải thưởng giá trị, cụ thể:

Giải Nhất bảng A: Dương Thanh Tùng

Nhất bảng B: Hoàng Văn Hải

Nhất bảng C: Tiến Nguyên

Giải Nhì bảng A: Nguyễn Văn Mạnh

Giải Nhì bảng B: Bùi Đức Định

Giải Nhì bảng C: Nguyễn Bá Thiết

Giải Ba bảng A: Phạm Thanh Hùng

Giải Ba Bảng B: Bùi Thế Duy

Giải Ba bảng C: Lê Hải Anh

Các giải kỹ thuật:

Hai golf thủ đạt Nearest to the Pin là Lê Văn Tuấn và Phạm Quang Tú

Golf thủ đạt giải Nearest to the Line là Nguyễn Minh Toàn

Golf thủ đạt giải Longest Diver là Lã Thu Huyền

Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch VDCA trao giải Nhất cho các golfer xuất sắc.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các golfer xuất sắc giành giải Nhì

Đại diện các nhà tài trợ trao giải Ba cho các golfer.

Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Chiêm và diễn viên Hải Anh trao các giải kỹ thuật cho các golfer xuất sắc.