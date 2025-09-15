Nhà vô địch chia sẻ về điều đặc biệt nhất của Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes

Vượt qua hơn 140 đối thủ để giành Cup Best Gross, golfer Nguyễn Hồng Hải cảm thấy rất vui vì vừa được tham gia giải đấu, vừa đóng góp được những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Tham gia Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II tổ chức ngày 14/9 tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ), golfer Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư H Đông Dương đã là người chiến thắng Giải vô địch (Best Gross).

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng (bên trái) cùng ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes (bên phải) trao Giải vô địch Best Gross cho golfer Nguyễn Hồng Hải.

Chia sẻ với VietTimes sau khi chiến thắng Giải, golfer Nguyễn Hồng Hải cho biết đây là lần thứ 2 ông được tham gia Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes và rất vui, hạnh phúc vì thành tích đạt được.

Nam golfer đánh giá giải golf được VietTimes tổ chức rất chu đáo, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các golfer.

Golfer Nguyễn Hồng Hải chia sẻ cảm xúc với VietTimes sau khi chiến thắng Giải vô địch Best Gross của Giải golf truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II. Ảnh: Bảo Trâm.

Chia sẻ về ngày thi đấu, ông Nguyễn Hồng Hải cho rằng tâm trạng rất phấn khởi vì hôm nay bản thân đã chơi 1 trận rất hay.

"Hôm nay thời tiết khá nắng và những trận đấu của tôi cũng rất “nóng” với nhiều cú đánh golf tranh tài thi đấu với nhiều golfer giỏi, trong đó có cả những golfer của sân Thanh Lanh", ông Nguyễn Hồng Hải nhận xét.

Cũng theo golfer Nguyễn Hồng Hải, Thanh Lanh là một sân golf được thiết kế nhiều thử thách và gây độ khó cho người chơi. Vì vậy, để chiến thắng được giải cao nhất trong ngày hôm nay, ngoài tranh tài bằng kinh nghiệm, bản năng thi đấu được tích lũy từ nhiều năm qua thì vẫn có phần may mắn để chiến thắng giải thưởng này.

Đồng thời, theo ông Nguyễn Hồng Hải, với độ khó của sân chơi như vậy thì cú đánh golf nào trong Giải đấu cũng là những cú đánh khó.

Chia sẻ cảm nhận về ý nghĩa của Giải Golf năm nay, golfer Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tới tính nhân văn, vì cộng đồng của Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II do VietTimes tổ chức.

"Giải đấu đã góp phần giúp đỡ được bà con nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đối với tôi, đây là điều đặc biệt nhất", golfer Nguyễn Hồng Hải nói và bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều tờ báo, tạp chí tổ chức được nhiều giải đấu hay, vừa hướng về vẻ đẹp thể thao vừa hướng đến các hoạt động thiện nguyện, vừa giúp tăng cường sức khỏe cho người chơi và đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho cuộc sống của người dân còn khó khăn.

Golfer Nguyễn Hồng Hải hy vọng trong thời gian tới, tiếp tục có cơ hội được tham dự và đồng hành với các giải golf do VietTimes tổ chức.