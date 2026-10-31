Vietnam Airlines còn lỗ lũy kế hơn 23.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.100 lao động sau 9 tháng

Tính đến cuối quý III/2026, Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ luỹ kế hơn 23.263 tỷ đồng. Hãng dự kiến xóa lỗ lũy kế vào năm 2030 - 2032, sau đó sẽ cân đối để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Lỗ luỹ kế hơn 23.000 tỷ đồng

Doanh thu của hãng đạt 39.078 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 36% lên 36.211 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm đáng kể.

Trong kỳ, doanh thu tài chính gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 633 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi và tiền cho vay tăng cao. Chi phí tài chính được tiết giảm tới 41% xuống 526 tỷ đồng. Song, chi phí bán hàng tăng 9% lên 1.943 tỷ đồng.

Trừ đi hết chi phí, Vietnam Airlines báo lãi sau thuế 319 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động bất lợi từ biến động giá nhiên liệu, chủ yếu do những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận 114.264 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 42% xuống 4.171 tỷ đồng do quý II doanh nghiệp lỗ hơn 600 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 22 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra chỉ sau ba quý.

Sở dĩ doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận thấp do giá nhiên liệu neo cao. Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 6, lãnh đạo hãng hàng không cho biết từ tháng 3, xung đột Trung Đông nổ ra khiến giá nhiên liệu tăng phi mã, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Vietnam Airlines.

“Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế chỉ 22 tỷ đồng trong năm 2026, dựa trên cơ sở giá nhiên liệu nửa cuối năm khoảng 120 USD/thùng", lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Việc năm 2026 gặp biến cố từ xung đột Trung Đông cũng khiến quá trình xoá lỗ luỹ kế của Vietnam Airlines kéo dài hơn dự tính. Tính đến cuối quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ luỹ kế hơn 23.263 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết dự kiến xóa lỗ lũy kế vào năm 2030 – 2032 và sau đó đơn vị sẽ cân đối để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Cắt giảm hơn 1.000 nhân sự trong 9 tháng

Theo tài liệu công bố, tính đến ngày 30/9/2026, tổng số lao động của Vietnam Airlines (công ty mẹ và các công ty con, bao gồm cả lao động thuê ngoài) còn 22.580 người. Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2025, con số này là 23.686 người.

Như vậy, chỉ trong 9 tháng, hãng hàng không quốc gia đã giảm 1.106 nhân sự, tương đương khoảng 4,6% tổng số lao động.

Đây là mức giảm đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước. Cuối năm 2024, Vietnam Airlines có 23.033 nhân viên, sau đó tăng lên 23.686 người vào cuối năm 2025 trước khi thu hẹp mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Việc tinh gọn lực lượng lao động diễn ra trong bối cảnh Vietnam Airlines vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí, đặc biệt là giá nhiên liệu bay tăng cao.