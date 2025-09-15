Diễn viên Hải Anh bất ngờ vì lần đầu tiên giành giải golf

Xuất sắc giành giải Ba bảng C tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, diễn viên Hải Anh không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc vì lần đầu tiên giành giải golf.

Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 tại sân Thanh Lanh, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 14/9 đã tìm ra chủ nhân các giải xuất sắc. Trong đó, diễn viên bộ phim truyền hình nổi tiếng "Hoa cỏ may" Hải Anh xuất sắc giành giải Ba bảng C.

Diễn viên Hải Anh tham gia giải golf Truyền thông số cúp VietTimes.

Trao đổi với PV VietTimes sau khi nhận giải, nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc.

"Tôi chơi golf cũng khá lâu rồi nhưng ít khi tham gia các giải, đây là lần đầu tiên tôi được giải", nam diễn viên nói rất bất ngờ khi ban tổ chức công bố kết quả.

Diễn viên Hải Anh cũng đánh giá cao công tác tổ chức của giải đấu: "Ngay từ khi bước chân vào sân, tôi đã cảm nhận được sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức. Mặc dù đây mới là lần thứ hai VietTimes tổ chức nhưng công tác chuẩn bị rất chu đáo và chuyên nghiệp".

Diễn viên Hải Anh giành giải Ba bảng C tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II.

Nói về trải nghiệm tại sân golf Thanh Lanh, anh nhận xét các hố golf tại đây rất khó và có nhiều thử thách.

"Đa phần các hố ở sân này rất khó và có nhiều bẫy, hố nào cũng có một cái khó riêng nhưng nó rất thú vị", nam diễn viên phim "Hoa cỏ may" chia sẻ.

Diễn viên Hải Anh chia sẻ với phóng viên sau khi nhận giải.

Diễn viên Hải Anh cũng cho biết thời gian gần đây ít tham gia thi đấu cộng với thời tiết nắng nóng nên trong những hố đầu tiên anh không có được những cú đánh như ý, nhưng sau đó anh đã lấy lại được cảm giác chơi tốt hơn.

Chia sẻ về việc tập luyện, nam diễn viên cho biết ban đầu có huấn luyện viên hướng dẫn, nhưng hiện chủ yếu tự tập luyện.

Hoạt động thể thao ý nghĩa

Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi Ban tổ chức trích một phần kinh phí để làm công tác thiện nguyện vì cộng đồng.

Tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng Ban tổ chức giải đã trao biển tượng trưng số tiền 120 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa.

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên trao biển tượng trưng số tiền 120 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa.

Bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An) gửi lời cảm ơn tới Tạp chí điện tử VietTimes và các golfer đã đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn với người dân gặp khó khăn trên địa bàn xã. Bà Hà đánh giá đây là hoạt động thể thao thiết thực, ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền xã chia sẻ gánh nặng với các hộ nghèo, thực hiện rất tốt chủ trương “Không ai bị bỏ lại phía sau” và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng của Đảng và Nhà nước.

Theo bà Hà, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị triển khai. Địa phương đã chủ động khảo sát, thống kê và lập danh sách các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên xây dựng trước. Hai hộ dân được nhận hỗ trợ xây nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí VietTimes trích ra sau giải đấu đã được xác định và chuẩn bị từ trước.

Bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

"Với những tấm lòng nhân ái này, chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, VietTimes và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành để nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa được giúp đỡ. Đây chính là động lực lớn để bà con vươn lên, làm giàu, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, hạnh phúc và văn minh", bà Lê Thị Hồng Hà chia sẻ.