Có gì bên trong dự luật nhằm mở cửa lại chính phủ liên bang Mỹ?

Quốc hội Mỹ đang gấp rút thông qua gói ngân sách tạm thời nhằm mở lại chính phủ sau đợt đóng cửa dài kỷ lục. Dự luật bao gồm trợ cấp thực phẩm, bảo đảm trả lương cho nhân viên liên bang, tăng cường an ninh Capitol và hỗ trợ cựu chiến binh.

Quốc hội Mỹ đang làm việc nhanh chóng để thông qua một gói ngân sách mới nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước này.

Hạ viện dự kiến bỏ phiếu vào ngày 14/11 (giờ Mỹ) nhằm thông qua một dự luật, sau khi đã được Thượng viện phê chuẩn vào tối hôm đầu tuần. 8 thượng nghị sĩ Dân chủ đã phá vỡ lập trường của lãnh đạo đảng mình để ủng hộ dự luật, từ bỏ yêu cầu then chốt rằng dự luật phải gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) – vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Theo thỏa thuận, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về vấn đề gia hạn trợ cấp tăng cường này vào tháng tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏa thuận với phe Cộng hòa không bảo đảm rằng các khoản hỗ trợ này sẽ được kéo dài.

Sau đây là các nội dung chính của dự luật này, dựa theo tóm tắt của Quốc hội Mỹ.

Cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang

Dự luật sẽ cung cấp kinh phí cho hầu hết các cơ quan liên bang đến ngày 30/1/2026. Điều đó có nghĩa là nếu hai đảng không đạt được thỏa thuận về một biện pháp chi tiêu tạm thời khác hoặc một gói ngân sách toàn diện cho cả năm tài khóa, chính phủ liên bang có thể lại rơi vào tình trạng đóng cửa trong chưa đầy 3 tháng tới.

Tuy nhiên, dự luật đảm bảo ngân sách cả năm cho Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Quốc hội và các dự án xây dựng quân sự cũng như Bộ Cựu chiến binh. Vì vậy, các hoạt động này sẽ vẫn tiếp tục ngay cả khi Quốc hội rơi vào bế tắc.

Hỗ trợ thực phẩm

Đạo luật sẽ cung cấp đủ ngân sách cho chương trình tem phiếu thực phẩm (SNAP) cho đến hết năm tài khóa, tức là ngày 30/9/2026.

Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) đã trở thành tâm điểm trong thời gian đóng cửa chính phủ khi USDA tuyên bố sẽ không sử dụng quỹ dự phòng để chi trả tạm thời cho tháng 11. Điều này dẫn đến nhiều cuộc chiến pháp lý, khiến gần 42 triệu người hưởng tem phiếu trên toàn nước Mỹ vào tình trạng hỗn loạn: một số đã nhận đủ phần trợ cấp, số khác chỉ được nhận một phần, trong khi nhiều người vẫn đang chờ đợi.

Thỏa thuận mới sẽ bổ sung quỹ dự phòng cho SNAP, đồng thời tài trợ đầy đủ cho các chương trình dinh dưỡng trẻ em, bao gồm bữa ăn miễn phí và giảm giá tại trường học.

Ngoài ra, dự luật còn dành 8,2 tỷ USD cho chương trình WIC – hỗ trợ phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh và trẻ nhỏ – tăng 603 triệu USD so với năm trước. Quỹ dự phòng của WIC cũng sẽ được bổ sung.

Dự luật cũng dành 460 triệu USD cho Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Hàng hóa (CSFP), giúp hơn 700.000 người cao tuổi thu nhập thấp nhận được hộp thực phẩm hàng tháng.

An ninh Quốc hội và Tòa án Tối cao

Lo ngại về an toàn của bản thân và nhân viên, các nhà lập pháp đã đưa vào dự luật khoản tiền 203,5 triệu USD để tăng cường an ninh cho các thành viên Hạ viện và Thượng viện. Gói này cũng bao gồm kinh phí nâng cấp an ninh vật lý và an ninh mạng trong khu phức hợp Đồi Capitol.

Dự luật còn bao gồm 852 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ và 28 triệu USD dành riêng cho việc bảo vệ các thẩm phán Tòa án Tối cao.

Chăm sóc y tế cho cựu chiến binh

Gói chi tiêu này dành 115 tỷ USD cho dịch vụ y tế của Bộ Cựu chiến binh (VA), tăng hơn 2,3 tỷ USD so với năm trước. Ngân sách bao gồm quỹ cho chương trình Chi phí Chiến tranh và Phơi nhiễm Chất độc, y tế nông thôn, chăm sóc phụ nữ, ngăn chặn tình trạng vô gia cư trong giới cựu binh, sức khỏe tâm thần và dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Nhân viên liên bang

Dự luật đảm bảo trả lương bù cho khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang đã bị buộc nghỉ việc hoặc phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Nhiều người trong số họ đã bỏ lỡ hai kỳ lương đầy đủ và một kỳ lương bán phần.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump từng ký một đạo luật tương tự vào thời điểm đóng cửa chính phủ giai đoạn 2018–2019, nhưng chính quyền khi đó vẫn đặt câu hỏi liệu nhân viên bị buộc nghỉ có được trả lương bù hay không sau khi mở cửa trở lại.

Gói luật lần này cũng đảo ngược kế hoạch cắt giảm nhân sự của nhiều cơ quan, yêu cầu khôi phục lực lượng lao động về mức trước khi ngân sách bị đình trệ, đồng thời ngăn chặn mọi đợt sa thải mới đến ngày 30/1 năm sau.

Ít nhất 7 cơ quan liên bang đã gửi thông báo cắt giảm nhân sự đến khoảng 4.000 người vào tháng 10, nhưng các hành động này đã bị tòa án liên bang đình chỉ.

Thông báo khi nghị sĩ bị điều tra

Thỏa thuận bao gồm một điều khoản yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI phải thông báo cho Thượng viện khi một nghị sĩ bị điều tra hoặc nếu thông tin cá nhân của họ bị trát đòi.

Điều khoản này được lồng vào một trong các dự luật chi tiêu, sau khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa công bố tài liệu điều tra “Arctic Frost”, liên quan đến kế hoạch “cử tri giả” năm 2020 – trong đó các đồng minh của ông Trump gây áp lực buộc đại cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho ông ở các bang mà ông Joe Biden đã thắng.

Theo CNN