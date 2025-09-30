Cienco 873 - nhà thầu nghìn tỷ chậm đóng bảo hiểm xã hội, liên tục trượt thầu

Cienco 873 vừa bị "nêu tên" chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay công ty thường xuyên trượt ở nhiều gói thầu tham dự.

Bị “bêu tên” chậm đóng BHXH

Mới đây, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố công khai danh sách 22.796 đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên, số liệu nợ được tính đến hết ngày 31/8/2025 theo C12-TS lấy ngày 6/9/2025.

Trong số này, Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông (Cienco 873) có địa chỉ tại số 346 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang chậm đóng 8 tháng bảo hiểm với số tiền gần 366,4 triệu đồng.

Hạng mục kè sông Bến Ván (Quảng Nam) do Cienco 873 đảm nhận.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cienco 873 được thành lập ngày 10/8/2006. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nghiêm Phú Sơn, chức vụ Giám đốc.

Cổ đông sáng lập được đề cập là vốn nhà nước góp 16,062 tỷ đồng và 162 cổ đông còn lại góp 2,386 tỷ đồng. Vào tháng 1/2017, cổ đông vốn nhà nước đã thoái hết vốn tại công ty.

Thời điểm tháng 7/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Đến ngày 24/12/2020, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Tại ngày 16/12/2024, công ty có người đại diện theo pháp luật là Lê Hoà Nguyễn, chức vụ Tổng giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế là 15 người.

Nhà thầu nghìn tỷ liên tiếp trượt thầu

Theo dữ liệu của PV, Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông chính thức tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 9/2016, tính đến nay công ty đã tham dự đấu và trúng 56 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 8.000 tỷ đồng.

Trong số các gói thầu mà công ty đã tham gia đấu và trúng trong cả vai trò độc lập và liên danh, Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông từng trúng 4 gói thầu tại Ban Quản lý dự án 4, tổng giá trị trúng thầu hơn 94,5 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình có tổng giá trị trúng thầu hơn 1.080 tỷ đồng; trúng 1 gói thầu tại Ban Quản lý dự án 7 với tổng giá trị trúng thầu hơn 413 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng từng trúng 1 gói thầu tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam hơn 400 tỷ đồng,…

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông đã tham gia đấu tại 8 gói thầu, trúng 1 gói thầu và bị trượt tới 7 gói thầu, với các lý do như: Không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nêu trong E-HSMT; thiếu biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục theo yêu cầu của E-HSMT; Không đạt kỹ thuật.

Đơn cử, ngày 26/4/2025, Cienco 873 bị đánh trượt khi tham gia đấu thầu tại Gói 01/QL6-XL: Thi công xây dựng đoạn tuyến đường từ Km 14+00 - Km 17+500 (bao gồm cầu vượt nút giao vành đai IV - QL6, cây xanh, chiếu sáng và HTKT) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội là bên mời thầu kiêm chủ đầu tư.

Công ty bị đánh trượt thầu với lý do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Giá trị của gói thầu này là hơn 600 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 14/4/2025, Cienco 873 bị đánh trượt tại Gói thầu 07: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình: Xây dựng mới đường từ ĐH.45 đến đường Thái Hà qua xã Phú Lương, An Châu, Đô Lương, huyện Đông Hưng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng làm chủ đầu tư. Giá gói thầu hơn 112,3 tỷ đồng.

Công ty bị đánh trượt với lý do nhà thầu thiếu biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục: máng xây; kè đá hộc; rãnh thoát nước; cầu Tà Sa theo yêu cầu của E-HSMT.

Ngoài ra, cũng trong tháng 4/2025, Cienco 873 cũng trượt Gói thầu thi công xây dựng công trình Công viên cây xanh, hồ điều hòa thành phố Phổ Yên, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Giá trị gói thầu này hơn 147,8 tỷ đồng.

Lý do Cienco 873 bị đánh trượt tại gói thầu này đó là nhà thầu có bảo lãnh dự thầu không hợp lệ.