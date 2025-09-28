Bị phạt vì ém thông tin, Xây dựng Công trình 3 làm ăn như thế nào?

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 - đơn vị thi công cầu, đường, đường sắt duy nhất đóng tại địa bàn TP.HCM - vừa bị UBCKNN xử phạt vì ém thông tin tình hình kinh doanh nhiều kỳ liên tiếp.

Vì sao bị xử phạt?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (gọi tắt Xây dựng Công trình 3) số tiền 85 triệu đồng do không công bố nhiều tài liệu.

Cụ thể, Xây dựng Công trình 3 không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu, gồm: Nghị quyết HĐQT số 36 ngày 23/11/2022 về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS quý 4/2022; HĐQT thống nhất cho các đơn vị xí nghiệp trực thuộc vay vốn thi công các công trình; không công bố tài liệu họp tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024; BCTN năm 2024; BCQT bán niên năm 2025.

Ở một diễn biến khác có liên quan, vào ngày 9/9, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã bị HNX duy trì diện hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến trên BCTC năm 2024.

Website Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Theo giới thiệu trên website, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 là công ty thi công cầu, đường, đường sắt duy nhất đóng tại địa bàn TP.HCM.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 được thành lập theo quyết định số 4036 ngày 31/12/2003 và quyết định số 2411 ngày 10/8/2004 về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Vốn điều lệ của công ty là gần 88 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; vận tải hành khách đường bộ khác; xây dựng công trình công ích,…

Nhà thầu “nghìn tỷ” ngành đường sắt

Theo dữ liệu của PV, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 9/7/2014, tính từ thời điểm đó đến nay công ty đã tham gia đấu và trúng 50 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 6.680 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 108 tỷ đồng, còn tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là hơn 6.570 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ các gói thầu Xây dựng Công trình 3 từng tham gia đấu và trúng

Thống kê sơ bộ cho thấy Xây dựng Công trình 3 từng tham gia và trúng tới 9 gói thầu tại Ban Quản lý dự án Đường sắt, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.975tỷ đồng; trúng 6 gói thầu do Ban Quản lý dự án Đường sắt Khu vực 3 là bên mời thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 251 tỷ đồng; trúng 4 gói thầu do Ban Quản lý dự án 85 là bên mời thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn1.156 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, với tổng giá trị trúng thầu hơn 720 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Xây dựng Công trình 3 từng trúng một gói thầu có trị giá “khủng” lên tới hàng nghìn tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông là bên mời thầu.

Cụ thể, Liên danh nhà thầu Xây dựng Công trình 3 – CTCP Đầu tư và xây dựng Giao thông Phương Thành – CTCP Xây lắp 368 – CTCP Xây dựng và vận tải Hải Phong trúng thầu Gói thầu XL7: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua huyện Hóc Môn (từ Km58+647 đến Km62+700) trong vai trò liên danh phụ. Giá trúng thầu hơn 1.411,23 tỷ đồng (ngày phê duyệt 23/12/2023).

Xây dựng Công trình 3 đang kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 công bố, trong năm 2024 công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 248,7 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thuận với doanh thu là lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm 15%, xuống còn hơn 43 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận hơn 4,6 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc năm 2024, sau khi trừ đi các chi phí, Xây dựng Công trình 3 báo lãi sau thuế gần 1,6 tỷ đồng, tăng gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng tài sản của Xây dựng Công trình 3 đến cuối năm 2024 là hơn 638,8 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn nằm ở tài sản ngắn hạn với hơn 513,5 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2024 tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là hơn 41,3 tỷ đồng, giảm hơn 33,8 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho của công ty thời điểm cuối năm 2024 giảm từ 208,5 tỷ đồng xuống còn hơn 179,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Xây dựng Công trình 3 đến cuối năm 2024 là hơn 520,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với gần 514,3 tỷ đồng (chiếm tới 98,8% nợ phải trả).

Tổng nợ vay của Xây dựng Công trình 3 đến cuối năm 2024 là hơn 158,7 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là hơn 157,4 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1,2 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng, công ty dùng các tài sản thế chấp gồm: quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, quyền sử dụng đất và tải sản khác gắn liền với đất tại tỉnh Bình Thuận, xe lu, ô tô của công ty,….

Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2024 là hơn 118,2 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Xây dựng Công trình 3 là gấp 4,4 lần.