Chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số

Ngày 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).
Phát biểu tại lễ phát động, TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết giải thưởng năm 2026 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế. Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Theo Ban tổ chức, Quy chế giải thưởng VDA 2026 có nhiều điểm mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của giải thưởng, đặt trọng tâm đánh giá vào hiệu quả thực chất của chuyển đổi số. Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng đo lường bằng các kết quả cụ thể như: năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dân và khách hàng.
Một điểm mới nổi bật của VDA 2026 là việc đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.
Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.
Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2026 tiếp tục tôn vinh các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và bền vững.
Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và giao Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan ngôn luận của Hội - trực tiếp tổ chức thực hiện. Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 5 hạng mục:
(1) Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc;
(2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc;
(3) Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc;
(4) Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng;
(5) Tôn vinh cá nhân.
Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Riêng năm 2025, Giải thưởng đã tôn vinh 52 đơn vị và cá nhân xuất sắc, trong đó lần đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các cá nhân tiên phong trong chuyển đổi số, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình này.
Ban Tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/4 đến 15/7/2026 tại website chính thức của chương trình: www.vda.com.vn. Sau vòng sơ tuyển và chung khảo, các đơn vị, sản phẩm và cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026, được truyền hình và phát trực tiếp trên các nền tảng số.
Trong khuôn khổ Giải thưởng, Tạp chí VietTimes cũng sẽ tổ chức chuỗi hội thảo, diễn đàn nhằm kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị ứng dụng, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội.
Tại lễ phát động, đại diện doanh nghiệp từng nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) đã có những chia sẻ về Giải thưởng và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Ông Trần Văn Chín – Chủ tịch Arobid cho biết ông cảm thấy rất cảm kích và bất ngờ khi có cơ hội được chia sẻ tại sự kiện, đặc biệt là sau khi lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo về chủ đề hạ tầng dùng chung và nền tảng dùng chung – lĩnh vực mà doanh nghiệp đặc biệt tâm đắc.
Theo ông Chín, Arobid hiện đang tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Về thành tựu và nền tảng công nghệ, năm ngoái, Arobid vinh dự được nhận Giải thưởng Sáng tạo công nghệ xuất sắc tại Vietnam Digital Awards. Sản phẩm giúp doanh nghiệp đạt giải là Hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số. Đây không chỉ là một trang web đơn thuần mà là một hệ thống tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B, vận hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa kết nối.
Bên cạnh đó, nền tảng này còn giải quyết bài toán chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Arobid bám sát các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025–2030, có 60% hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.
Lý giải việc tập trung vào hướng đi này, ông Trần Văn Chín cho rằng một doanh nghiệp SME khó có thể gánh chi phí khoảng 200–300 triệu đồng chỉ cho ba ngày tham gia một hội chợ truyền thống. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang môi trường số được xem là con đường khả thi giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường mà không bị rào cản tài chính cản trở.
Hiện nay, mô hình của Arobid đã nhận được sự quan tâm lớn từ các trung tâm xúc tiến thương mại, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Doanh nghiệp đang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để triển khai các đơn đặt hàng từ nay đến cuối năm, với mục tiêu xây dựng từ 5.000 đến 10.000 gian hàng số cho doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động này nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nhấn mạnh tầm nhìn về hạ tầng dùng chung, ông Trần Văn Chín cho rằng với 34 tỉnh, thành phố, việc xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại riêng rẽ ở từng địa phương là không cần thiết. Cách làm này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như lãng phí ngân sách, dữ liệu bị phân mảnh và không hình thành được hạ tầng đủ lớn, đủ hiệu quả.
Từ thực tiễn đó, Arobid mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng các tiêu chí tiên quyết cho hạ tầng xúc tiến thương mại dùng chung, đồng thời làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật và vận hành đối với cả cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.
Ông Trần Văn Chín bày tỏ kỳ vọng thông qua những chia sẻ này, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể hình dung rõ hơn lộ trình mà Arobid đang theo đuổi, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào nền kinh tế số.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Nghị quyết 57 đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế, công cụ và mô hình thúc đẩy hiệu quả hơn, trong đó việc phát hiện, lan tỏa các điển hình tốt, các giải pháp thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên toàn quốc. Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo mà còn tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
“Thông qua việc đánh giá dựa trên hiệu quả thực tiễn, mức độ trưởng thành số, khả năng nhân rộng và tính bền vững, Giải thưởng sẽ góp phần thúc đẩy các chủ thể chuyển đổi số đi đúng hướng, tránh hình thức, hướng tới giá trị thực. Đây cũng là cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hệ sinh thái và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ”, ông Lê Anh Tuấn nói.
Ông Lê Anh Tuấn khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng Hội Truyền thông số Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, thúc đẩy làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ông tin tưởng rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực, góp phần thiết thực vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam cho rằng chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số. Đây chính là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của đất nước. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc số hóa bao nhiêu mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị mới từ công nghệ và dữ liệu.
Trong bối cảnh đó, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả để phục vụ việc ra quyết định, tối ưu vận hành và hình thành các mô hình kinh doanh mới.
Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với các công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật… đang tạo ra bước chuyển mang tính đột phá. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa mà đang từng bước tham gia vào quá trình phân tích, dự báo và ra quyết định, mở ra mô hình doanh nghiệp vận hành thông minh, thậm chí tiến tới tự vận hành.
“Điều này đặt ra yêu cầu mới: Chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà phải tiến tới khai thác hiệu quả dữ liệu và tích hợp các công nghệ mới để tạo ra năng lực cạnh tranh thực sự”, ông Nguyễn Minh Hồng nói.
Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không đơn thuần là hoạt động tôn vinh mà còn là một công cụ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu.
Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu – những câu chuyện thành công không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà đã thực sự tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội. Bước sang mùa thứ 9, Giải thưởng sẽ tiếp tục đổi mới để tôn vinh các mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng; khuyến khích các sáng kiến khai thác và phát huy giá trị của dữ liệu; lan tỏa các mô hình kinh tế số mới, đặc biệt là những mô hình dựa trên nền tảng và dữ liệu. Quan trọng hơn, Giải thưởng tạo ra một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác.