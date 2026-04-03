Nhà báo Lê Đức Sảo nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Mạnh Hùng
Ngày 3/4, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nhà báo Lê Đức Sảo.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nhà báo Lê Đức Sảo.

Ông Lê Đức Sảo sinh ngày 3/2/1956 tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4/12/1985, chính thức trở thành đảng viên ngày 4/12/1986.

Trải qua 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhà báo Lê Đức Sảo đã có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực báo chí và truyền thông. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Ông từng có thời gian dài công tác và đảm nhiệm vai trò Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí điện tử VietTimes.

Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam chúc mừng Đảng viên - nhà báo Lê Đức Sảo.

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Lê Đức Sảo. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp bền bỉ của ông trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động tại Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Sảo bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của VDCA và Tạp chí VietTimes trong kỷ nguyên số.

