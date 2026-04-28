Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Kết quả này được công bố ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó cổ đông Eximbank đã thống nhất định hướng năm 2026 là giai đoạn tái thiết nền móng, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển giai đoạn 2026–2030.

Trong Quý 1/2026, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định. Thu nhập lãi thuần đạt khoảng 1.380 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 1.528 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do biến động từ các nguồn thu ngoài lãi như dịch vụ và kinh doanh ngoại hối trong điều kiện thị trường còn nhiều thách thức.

Chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức phù hợp, khoảng 871 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt khoảng 657 tỷ đồng.

Trong kỳ, Eximbank chủ động trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với chi phí dự phòng khoảng 319 tỷ đồng. Việc tăng thêm bộ đệm dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát rủi ro để nâng cao khả năng chống chịu của bảng cân đối.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế Quý I/2026 đạt khoảng 338 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh tác động từ sự biến động của một số nguồn thu ngoài lãi, kết quả thu hồi, xử lý nợ chưa cao ngay trong quý 1, cũng như định hướng thận trọng trong việc tăng cường dự phòng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng tiếp tục duy trì tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2026 ở mức phù hợp. Với dư nợ tín dụng đạt khoảng 200.764 tỷ đồng, tăng 2,39% so với đầu năm; huy động vốn đạt khoảng 204.417 tỷ đồng, tăng 3,57%. Các chỉ số an toàn hoạt động được kiểm soát theo quy định, trong đó tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 3%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Eximbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung quan trọng liên quan đến khung quản trị theo chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, Ngân hàng sẽ từng bước kiện toàn cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đại diện Lãnh đạo Eximbank chia sẻ:“Quý I/2026 là giai đoạn Ngân hàng chủ động củng cố nền tảng hoạt động và kiểm soát rủi ro theo hướng thận trọng. Các định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần này tiếp tục khẳng định và làm rõ lộ trình phát triển của Eximbank trong giai đoạn tới, trong đó việc nâng cao chất lượng tài sản, hoàn thiện khung quản trị và từng bước kiện toàn bộ máy quản trị là những trọng tâm xuyên suốt.”

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục triển khai các định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, phát triển các nguồn thu bền vững và cải thiện hiệu quả hoạt động trên nền tảng an toàn và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.