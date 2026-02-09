Người dân nô nức đi sắm Tết sớm
Trước 1 tuần Tết Nguyên đán, các siêu thị ở Hà Nội nhộn nhịp người mua sắm.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới, yêu cầu tất cả xe hơi bán tại nước này phải trang bị tay nắm cửa cơ học từ năm 2027.
Linh vật “Kim Mã 4.0” cao 4,3 mét, chiều dài 5,1 mét, bề rộng phần đế 2,6 mét và có thể xoay quanh khối đế.
Sau thời gian xác lập chuyên án truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.
Cổ phiếu dầu khí đang “nổi sóng” từ đầu năm 2026 nhờ kỳ vọng giá dầu, chính sách mới và cú hích từ kết quả kinh doanh khởi sắc. Nổi bật là OIL với doanh thu quý IV/2025 lập kỷ lục hơn 48.400 tỷ đồng.
Dù chưa hoàn thành nhưng linh vật “Kim mã hợp nhất” ở Đà Nẵng đã gây ấn tượng với người xem.
Moya, robot hình người do công ty DroidUp phát triển, thu hút sự chú ý nhờ dáng đi và biểu cảm tự nhiên, luôn duy trì thân nhiệt 32-36 độ C.
Nghe tiếng nổ lớn lúc rạng sáng, hàng xóm lao đến phá cửa cứu người nhưng bất thành do hơi nóng phả ra quá mạnh. Chỉ trong 7 phút, ngọn lửa dữ dội từ vật liệu xốp trần nhà đã bao trùm tất cả, tước đi sinh mạng 3 mẹ con.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin chính thức về vụ tai nạn trên Quốc lộ 1B, Thái Nguyên khiến một cán bộ hy sinh.
3 tỷ phú mới gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa thươc hiện thành công ca phẫu thuật lấy búi tóc lấp đầy dạ dày và có đuôi tận ruột non bé trai 6 tuổi.
Ô tô đi lùi trước số nhà 53 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) và va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống. Hậu quả, 1 người tử vong.
Ngày 27/1, Trương Thị Bắc, 47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Hành hạ người khác.
Kết thúc năm 2025, xe máy điện VinFast chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh doanh số xe máy xăng sụt giảm.
Đà tăng mạnh của cổ phiếu không chỉ giúp F88 trở thành “kỳ lân” mới tại Việt Nam mà còn khiến giá trị tài sản của các cổ đông lớn tăng vọt.
Sau hơn 1 năm được chuyển giao bắt buộc về các ngân hàng lớn, bức tranh tài chính của nhóm ngân hàng từng bị mua lại với giá 0 đồng đều ghi nhận kết quả tích cực.
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng mức tăng trưởng tín dụng 15% không đáng lo. Năm nay giá có thể chững những về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn.
Á hậu Phương Nhi nắm 1% vốn tại Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup.
Tối 23/1, người dân đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Bị lừa 300 triệu đồng khi mua hai cây vàng qua 'Facebook tích xanh'
Platinum Victory, công ty con của Jardine Cycle & Carriage đăng ký bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu VNM, đồng nghĩa với việc "chia tay" Vinamilk sau hơn 8 năm gắn bó.