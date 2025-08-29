Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục được mở rộng. Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can, thực hiện khám xét tại 15 địa điểm liên quan.

Ngày 28/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 cá nhân trong vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”, liên quan đến quá trình thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các hành vi vi phạm bị phát hiện tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục ATTP bị bắt tạm giam, cùng nhiều người dưới quyền.

Trong số các bị can bị bắt tạm giam, có bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; bà Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; bà Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm. Cả ba bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, một số cán bộ khác thuộc Cục An toàn thực phẩm cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: bà Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; bà Nguyễn Thị Việt Hà và Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm. Các bị can này bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều cá nhân liên quan đến hành vi “Đưa hối lộ”. Trong đó, bà Đậu Thị Giang (Nghệ An), bà Nguyễn Thanh Uyên (Hà Nội) bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bà Quách Thị Trà My (Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Riêng bà Trần Thị Quỳnh Trang (Hà Nội) bị khởi tố trong khi đang tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an, do liên quan đến một vụ án khác.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 15 địa điểm, bao gồm nơi ở và nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và một số địa phương.

Ngày 29/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định tố tụng. Các biện pháp tố tụng được cơ quan điều tra tiến hành đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm, trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính minh bạch, liêm chính trong hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt ở lĩnh vực an toàn thực phẩm – lĩnh vực trực tiếp liên quan đến sức khỏe hàng triệu người dân.