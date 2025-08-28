Hiệp hội Bệnh viện tư nhân kiến nghị gỡ vướng quy định xe cứu thương

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam phản ánh những khó khăn về định mức xe cứu thương và thủ tục cấp phép sử dụng tín hiệu ưu tiên, lo ngại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh.

Bất cập trong quy định cấp phép xe cứu thương

Ngày 27/8, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (BVTNVN) đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế và Bộ Công an, phản ánh tình trạng chồng chéo trong các quy định liên quan đến định mức xe cứu thương và thủ tục cấp phép thiết bị phát tín hiệu ưu tiên (đèn, còi) cho xe cứu thương tại các BV tư nhân.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN nêu những bất cập trong quy định về xe cứu thương với hệ thống BV tư.

Trao đổi với VietTimes, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN cho biết nhiều cơ sở y tế tư nhân đã chủ động đầu tư xe cứu thương mới, hiện đại bằng nguồn vốn tự có để nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện. Tuy nhiên, khi đưa vào vận hành, các đơn vị này gặp vướng mắc bởi quy định tại Nghị định 151/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo ông Đệ, Điều 20 của Nghị định 151 quy định chỉ cấp phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên cho xe cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn và định mức theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi đó, Thông tư 31/2024/TT-BYT của Bộ Y tế lại quy định định mức số xe cứu thương gắn với quy mô giường bệnh: dưới 50 giường chỉ được tối đa một xe, từ 50–100 giường được hai xe, 100–200 giường ba xe…

Điểm đáng chú ý, Thông tư 31 được ban hành căn cứ Nghị định 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng. Nghị định 72 chỉ áp dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, không điều chỉnh đối với doanh nghiệp hay cơ sở y tế tư nhân. Vì vậy, việc áp dụng quy định này cho BV tư nhân chưa phù hợp.

Nguy cơ đình chỉ, thu hồi giấy phép

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, hiện một số địa phương đã yêu cầu rà soát, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên cho tất cả xe cứu thương theo Nghị định 151. Các xe đã được cấp phép trước đó, nếu không đủ điều kiện theo Thông tư 31, sẽ bị thu hồi hoặc đình chỉ.

Điều này khiến nhiều BV tư lo lắng vì nguy cơ lãng phí hàng chục tỷ đồng đầu tư cho xe cứu thương hiện đại, nhưng không được hoạt động hợp pháp. Thậm chí, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông có thể xử phạt và thu hồi giấy phép nếu phát hiện xe không đáp ứng định mức.

Một bất cập khác được Hiệp hội BVTNVN nêu ra là việc ràng buộc số xe cứu thương với số giường bệnh. Thực tế, nhiều BV tư không chỉ khám, chữa bệnh (KCB) mà còn triển khai dịch vụ cấp cứu và vận chuyển người bệnh, nhu cầu xe cứu thương phụ thuộc vào đặc thù địa bàn, dân số, tần suất cấp cứu chứ không chỉ vào quy mô giường bệnh.

Nếu áp dụng cứng quy định này, nhiều hợp đồng mua sắm xe đã ký sẽ bị phá vỡ, gây tổn thất tài chính và giảm năng lực phục vụ cấp cứu.

Xe cấp cứu của hệ thống BV tư góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc

Để đảm bảo tính thống nhất và phù hợp thực tiễn, Hiệp hội BVTNVN kiến nghị Bộ Y tế làm rõ phạm vi áp dụng của Thông tư 31 đối với các cơ sở y tế tư nhân.

Hiệp hội cũng đặt vấn đề: Thông tư 31 hiện đang quy định “cứng” số xe cứu thương của cơ sở KCB với số giường bệnh, trong khi đối với đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cứu/vận chuyển lại cho phép xác định theo nhu cầu, quy mô dân số, vị trí địa lý. Do đó, đề nghị Bộ Y tế cho biết các cơ sở KCB tư nhân vừa KCB vừa cung ứng dịch vụ cấp cứu có được áp dụng nguyên tắc linh hoạt tương tự hay không?

Trong khi chờ sửa đổi, Hiệp hội đề xuất Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời cho Sở Y tế các địa phương, khi xác nhận hồ sơ cấp phép tín hiệu ưu tiên không ràng buộc bởi định mức giường bệnh, mà chỉ dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật xe, năng lực vận hành và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Hiệp hội kiến nghị Bộ Công an có văn bản chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chấp nhận xác nhận chuyên môn từ Sở Y tế - là căn cứ đủ để cấp phép tín hiệu ưu tiên cho BV tư, đồng thời giữ nguyên hiện trạng giấy phép đã cấp, tránh việc đình chỉ, thu hồi gây xáo trộn hoạt động cấp cứu.

Hiệp hội BVTNVN đề nghị tháo gỡ những vướng mắc về quy định với xe cứu thương.

Đảm bảo quyền lợi người bệnh

Đại diện Hiệp hội BVTNVN nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của việc đầu tư xe cứu thương là đảm bảo cấp cứu kịp thời, bảo vệ tính mạng người bệnh. Do đó, quy định pháp luật cần được điều chỉnh để vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện cho BV tư nhân phát huy vai trò trong hệ thống cấp cứu y tế, phù hợp với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

“Chúng tôi kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc, để BV tư nhân yên tâm hoạt động, góp phần cùng y tế công lập nâng cao năng lực cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân” - GS Nguyễn Văn Đệ chia sẻ.