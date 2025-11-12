Cảnh tượng kinh hoàng: Cầu 760 mét ở Trung Quốc sụp đổ trong nháy mắt

Một cây cầu dài khoảng 760 mét ở Trung Quốc đã bị sập một phần sau trận lở núi dữ dội trên ngọn núi nơi công trình được xây dựng.

Cây cầu Hồng Kỳ (Hongqi Bridge) chỉ mới được hoàn thành đầu năm nay, là một phần của tuyến cao tốc chiến lược nối tỉnh Tứ Xuyên với khu vực Tây Tạng, tạo thành tuyến huyết mạch giữa vùng nội địa Trung Quốc và cao nguyên.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy một mảng đất đá khổng lồ trượt xuống, đè nát phần giữa của cây cầu, khiến kết cấu thép và bê tông sụp đổ trong tích tắc. Phần thân cầu sau đó rơi thẳng xuống con sông phía dưới, trong khi bụi đá và mảnh vụn phủ kín khắp dãy núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

May mắn là chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Theo giới chức địa phương, cảnh sát ở thành phố Mã Nhĩ Khang (Maerkang) đã phong tỏa giao thông từ chiều ngày 10/11 sau khi phát hiện vết nứt đáng ngại trên sườn núi và mặt đường phía trên cầu. Tuy nhiên, điều kiện địa chất tiếp tục xấu đi trong ngày 11/11, dẫn đến trận lở núi khổng lồ đã cuốn phăng cây cầu vừa mới khánh thành.

Cầu Hồng Kỳ được xem là biểu tượng kết nối giữa Tứ Xuyên và cao nguyên Tây Tạng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển trên tuyến đường hiểm trở này. Nhưng vụ sập cầu chỉ sau vài tháng hoàn thành đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng xây dựng và độ an toàn của các dự án hạ tầng ở khu vực miền núi Trung Quốc.

Theo NYPost