Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc tung chiêu khuyến mãi “ở trước, mua sau” gây xôn xao

Để cứu vãn tình trạng không bán được nhà, mới đây, một doanh nghiệp bất động sản ở thành phố Quảng Châu đã tung ra chiêu khuyến mại hiếm thấy, gây nên tranh luận sôi nổi.

Sôi động các chiêu khuyến mãi…

Để giải quyết vấn đề nhà xây xong không bán được, nhiều doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đã đưa ra nhiều chiêu khuyến mãi như “Đổi nhà cũ lấy nhà mới”, “thuê ở trước, mua sau”...

Mới đây, doanh nghiệp bất động sản vốn sở hữu nhà nước Chu Thực (Zhushi Real Estate) đã tung ra chương trình khuyến mại “Tiên trú, hậu mãi” (vào ở trước, mua sau). Từ ngày 31/10 đến 30/11, một số căn hộ đã hoàn thiện thuộc ba dự án Chu Giang Hoa Thành (Zhujiang Huacheng), Thiên Hà Nhất Phẩm (Tianhe Yipin), và Vân Hồ Hoa Thành (Yunhu Huacheng) sẽ được đưa vào chương trình.

Trong tiêu dùng hiện đại, “thử ăn”, “thử mặc”, “thử dùng” đã trở thành mô hình phổ biến. Giờ đây, tư duy tiêu dùng theo trải nghiệm này cũng được đưa vào thị trường địa ốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, khách hàng tham gia chương trình của Zhushi Real Estate cần nộp 100 ngàn NDT (370 triệu đồng) tiền đặt ý định, ký thỏa thuận ở trước mua sau, và hoàn tất thủ tục nhận nhà trải nghiệm là có thể chuyển vào ở ngay.

Trong thời gian trải nghiệm, nếu khách hàng thanh toán khoản cọc mua nhà đồng thời hoàn tất thủ tục vay ngân hàng hoặc thanh toán toàn bộ và ký hợp đồng online, căn hộ sẽ được xác nhận mua chính thức.

Quảng cáo chương trình khuyến mãi của Công ty Chu Thực. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên cần lưu ý, căn hộ để ở thử là căn chỉ định, có thể không trùng với căn hộ sau cùng mà khách hàng muốn mua. Nếu sau khi trải nghiệm, khách hàng quyết định không mua, thì phải trả phí sử dụng căn hộ theo điều khoản trong hợp đồng, rồi làm thủ tục trả nhà.

Người đại diện công ty Chu Thực cho biết, chương trình này nhằm giảm bớt tâm lý “mua nhà như mở hộp mù”. Việc vào ở trước giúp khách có được hiểu biết thực tế về chất lượng căn hộ, môi trường cộng đồng, tiện ích và dịch vụ quản lý.

Trên mạng, cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Có người viết: “Thời bất động sản ế ẩm trước đây cũng từng dùng cách bán này rồi”. Một người khác: “Ở thử rồi không mua thì vẫn phải trả phí sử dụng nhà, đây cũng là một cách cho thuê nhà mà thôi!”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên một dự án ở Quảng Châu thử nghiệm mô hình “ở trước, mua sau”. Năm ngoái, dự án Hoa Đô (Huadu Zhongcheng Jinglong Bay) cũng từng áp dụng cách tương tự.

Vào đầu tháng 8 năm nay, công ty Chu Thực từng tung chính sách “bảo giá” (bảo đảm giá), áp dụng cho 7 dự án đang mở bán tại Quảng Châu, tuyên bố: “Bảo giá đến cuối năm, nếu giá nhà hạ, khách mua đắt sẽ được hoàn tiền chênh”. Khách hàng mua sớm bị đắt có thể yêu cầu bồi thường phần chênh (tối đa tương đương 200.000 NDT).

Dự án Vân Hồ Hoa Thành trong chương trình khuyến mãi. Ảnh: Nanfang.

Công ty bất động sản Chu Thực (Zhushi Real Estate) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Trân Châu Quảng Châu (Pearl River Industrial Group), thành lập tháng 6/1979, là doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn trực thuộc thành phố Quảng Châu, sở hữu các công ty niêm yết Zhujiang Shares và Sujiaoke (Tô Giao Khoa).

Lý do Chu Thực cho “ở trước, mua sau” và hiệu quả

Bối cảnh khiến công ty phải làm điều này là thị trường bất động sản Quảng Châu (và Trung Quốc nói chung) đang ở chu kỳ suy thoái: Nguồn cung nhà ở mới dư thừa; niềm tin người mua giảm mạnh (sợ dự án kém chất lượng, sợ giá còn giảm tiếp, sợ chủ đầu tư không đảm bảo); người dân đang chuyển từ mua vì kỳ vọng tăng giá sang mua để ở thật, nhưng vẫn rất thận trọng.

Trong điều kiện đó, phương án “ở trước, mua sau” là cách để kéo khách vào cổng dự án, giảm sự chần chừ.

Lợi ích mà Chu Giang muốn đạt được: Thứ nhất, giảm hàng tồn, tăng vòng quay vốn; bán được hàng tồn là ưu tiên sống sót của các nhà phát triển nhà ở hiện nay. Thứ hai, tăng khả năng chốt sale: khi khách chuyển vào ở, tỉ lệ mua tăng mạnh vì khi đã cảm thấy “quen” với không gian sống sẽ có tâm lý ngại chuyển đi, đã bỏ thời gian, công sức dẫn đến hiệu ứng chi phí chìm. Thứ ba, nâng hình ảnh “làm thật, sản phẩm thật” của doanh nghiệp nhà nước: Chu Giang là doanh nghiệp quốc doanh - họ muốn tạo cảm giác an toàn hơn so với tư nhân đang nợ nần.

Khu đô thị Chu Giang - Thiên Hà. Ảnh: Nanfang.

Vân Hồ Hoa Thành là một cộng đồng dân cư quy mô lớn với diện tích xây dựng khoảng 780.000 mét vuông, bao gồm trường học, đường sắt và khu thương mại. Cư dân khu cư này bao gồm quyền học Trường Trung học Phổ thông Bạch Vân Quang Phủ, lui tới một khu vườn tích hợp rộng 180.000 mét vuông, khoảng 15.000 mét vuông tiện ích thương mại, một hồ bơi rộng 800 mét vuông, đường chạy bộ dài 5 km, và các sân bóng rổ, tennis và cầu lông.

Với khoảng cách xây dựng khoảng 80 mét và diện tích đất trống trên cùng một khu vực, dự án hiện thực hóa tầm nhìn "sống trong công viên". Hiện tại, các căn hộ có diện tích từ khoảng 70 đến 141 mét vuông với 3 đến 5 phòng ngủ đang bán rất chạy.

Khu đô thị Chu Giang Hoa Thành đã được phát triển trong tám năm. Các trường học trong khu vực đã hoạt động. Một tuyến phố thương mại rộng 20.000 m² trong khu đô thị đã đi vào hoạt động, và phòng trưng bày thực tế đầu tiên của dự án cũng đã được mở cửa. Giai đoạn năm sắp hoàn thành, và khu vườn trung tâm rộng khoảng 52.000 m² được quy hoạch theo bố cục "hai trục, ba vòng, bốn nhà hát, sáu vườn hoa". Khoảng cách rộng nhất giữa các tòa nhà là khoảng 145 mét. Ngày 1/11, các căn hộ mẫu mới với diện tích sàn lần lượt là 88 mét vuông, 119 mét vuông và 140 mét vuông đã được khai trương.

Khu đô thị Chu Giang - Thiên Hà tọa lạc tại vị trí đắc địa trong vòng tròn đô thị Châu Giang - Kim Hoa - Bà Túc, cung cấp các căn hộ cao tầng, mật độ thấp, sẵn sàng cho thuê ngay. Tiện ích lân cận bao gồm khuôn viên Bay Area của Trường THPT Đại học Thanh Hoa, Trường Trung học Cơ sở Olympic Quảng Châu và Bệnh viện Y học Cổ truyền Đại học Y Quảng Châu. Khu phức hợp thương mại ING Future Impression đã đi vào hoạt động. Hiện tại, căn hộ chính được chào bán là căn hộ 4 phòng ngủ, giá khởi điểm khoảng 7,5 triệu NDT.

Rủi ro và hạn chế

Căn hộ ở thử không phải căn hộ sẽ mua, nghĩa là vẫn có độ “lệch kỳ vọng”.

Nếu khách bỏ ý định mua, vẫn phải trả phí sử dụng nhà, dễ gây tranh cãi.

Không phải khách nào cũng có 100.000 NDT tiền đặt, nên nhóm khách thử chủ yếu vẫn là tầng lớp trung lưu.

Động thái này là một hình thức marketing trải nghiệm nhằm khôi phục niềm tin của người mua trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Nó giúp Chu Giang tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm hàng tồn và củng cố hình ảnh doanh nghiệp quốc doanh đáng tin cậy.

Theo Sina, QQnews