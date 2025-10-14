Cảnh giác với dầu ăn giả mang thương hiệu Chica, Tamin Gold, Goldmax, Megafood

Hàng loạt sản phẩm dầu ăn mang thương hiệu Chica, Goldmax, Ofood, GoldWin Cooking Oil được xác định là hàng giả. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng nếu phát hiện trên thị trường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa thông báo để người dân cảnh giác về việc có nhiều sản phẩm dầu thực vật giả được phát hiện tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên).

Các sản phẩm giả được phát hiện gồm: Dầu thực vật Chica, dầu đậu nành Chica, dầu thực vật Tamin Gold, dầu thực vật Goldmax, dầu thực vật Tốt và dầu thực vật Megafood.

Kết quả giám định cho thấy tất cả các sản phẩm dầu ăn trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng, được xác định là hàng giả. Đáng lưu ý, các sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, truy tìm nguồn gốc lô hàng, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, sử dụng các sản phẩm mang những nhãn hiệu nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 9/2025, Công an tỉnh Hưng Yên cũng phát hiện Công ty TNHH GoldWin Việt Nam (Khu công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội) sản xuất dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil. Các sản phẩm này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị phân phối, siêu thị, cửa hàng dừng ngay việc kinh doanh sản phẩm GoldWin Cooking Oil.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc sử dụng dầu ăn giả, kém chất lượng có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Dầu không đạt tiêu chuẩn có thể chứa tạp chất, kim loại nặng, dư lượng hóa chất công nghiệp hoặc chất oxy hóa vượt ngưỡng cho phép, gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư nếu dùng lâu dài.

Khi mua dầu ăn, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn, hạn sử dụng, chỉ chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, được phân phối tại các cửa hàng, siêu thị hợp pháp.