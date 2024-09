Đà Nẵng tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Khu thương mại tự do của Hàn Quốc

"Đà Nẵng cần xác định rõ mục đích khi triển khai xây dựng Khu thương mại tự do để từ đó có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn", Giám đốc Đổi mới sáng tạo, Ban Quản lý các Khu thương mại tự do Hàn Quốc chia sẻ

Ngày 13/9, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc do bà Park Hakhee, Giám đốc Đổi mới sáng tạo, Ban Quản lý các Khu thương mại tự do (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc) làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương.



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng đang hợp tác với 45 quốc gia, địa phương và vùng lãnh thổ, trong đó đã thiết lập quan hệ hợp tác với 4 địa phương của Hàn Quốc.

Tính đến hết tháng 5/2024, Hàn Quốc là quốc gia xếp thứ 5 về số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng với 278 dự án và số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 371 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng.

Các dự án đầu tư của Hàn Quốc tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp với 26 dự án và 166 triệu USD, chiếm gần 45% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Đà Nẵng; theo sau là dịch vụ với 237 dự án và 115 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 30% tổng vốn đầu tư.

Đà Nẵng cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn được nhiều người Hàn Quốc lựa chọn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại Đà Nẵng đạt 822.765 lượt, chiếm hơn 41% trong tổng cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thông tin đến đoàn công tác Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc việc Đà Nẵng vừa được Quốc hội Việt Nam cho phép hình thành thí điểm Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên của Việt Nam triển khai mô hình này. Chính vì vậy, trong buổi làm việc này, Đà Nẵng mong muốn hai bên sẽ trao đổi những kinh nghiệm đối với việc phát triển Khu thương mại tự do.

Trao đổi tại cuộc họp, bà Park Hakhee, Giám đốc Đổi mới sáng tạo, Ban Quản lý các Khu thương mại tự do cho biết, Hàn Quốc đang phát triển 2 mô hình Khu thương mại tự do phân loại theo mục đích là phát triển kinh tế địa phương hoặc thu hút nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

Điển hình là mô hình Khu thương mại tự do Masan phát triển kinh tế địa phương và mô hình Khu thương mại tự do Incheon thu hút nhà đầu tư FDI.

Cũng theo bà Park Hakhee, mô hình phát triển kinh tế địa phương sẽ miễn thuế hoàn toàn cho doanh nghiệp địa phương và đất sản xuất sẽ do Chính phủ quy hoạch và người dân thuê lại.

Mô hình thu hút nhà đầu tư FDI chỉ miễn thuế cho nhà đầu tư 5 năm. Thời gian cấp phép cho các nhà đầu tư hạ tầng Khu thương mại tự do khoảng 50-100 năm. Cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ do Nhà nước đầu tư, còn các nhà máy sẽ do doanh nghiệp tự đầu tư.

Chia sẻ kinh nghiệm với Đà Nẵng, bà Park Hakhee gợi ý: "Đà Nẵng cần xác định rõ mục đích khi triển khai xây dựng Khu thương mại tự do để từ đó có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn.

Đồng thời, có thể tìm hiểu, nghiên cứu cả hai mô hình Khu thương mại tự do của Hàn Quốc để lựa chọn việc xây dựng mô hình Khu thương mại tự do phù hợp với địa phương".