Cambricon với “mỏ vàng” AI: Từ lỗ triền miên thành vua cổ phiếu nhờ cơn sốt mô hình lớn

Một doanh nghiệp chip AI của Trung Quốc từng chìm trong thua lỗ suốt nhiều năm đang bước vào “thời khắc bừng tỉnh” trong làn sóng bùng nổ của mô hình lớn.

Tăng trưởng điên rồ 4.347%

Nửa đầu năm 2025, công ty Cambricon đạt doanh thu 2,881 tỷ NDT, tăng 4.347,82% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 1,038 tỷ NDT, chính thức thoát lỗ.

Trong phiên giao dịch sáng 18/9, giá cổ phiếu Cambricon có lúc tăng hơn 5%, vượt mốc 1.500 NDT, tiếp tục vượt qua Kweichow Moutai (rượu Mao Đài) để trở thành “vua cổ phiếu” A-share.

Theo trang Stockstar.com ngày 19/11, báo cáo tài chính quý III năm 2025 của Cambricon cho thấy: Doanh thu chính 3 quý đầu năm đạt 4,607 tỷ NDT, tăng 2.386,38% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1,605 tỷ NDT, tăng 321,49%; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản bất thường đạt 1,419 tỷ NDT, tăng 264,52%.

Riêng quý III/2025: Doanh thu chính đạt 1,727 tỷ NDT, tăng 1.332,52% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng đạt 567 triệu NDT, tăng 391,47%.

Trả lời câu hỏi về quy mô thị trường tính toán AI, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Thiên Thạch nói với phóng viên 21st Century Business Herald: “Trung Quốc là thị trường tiêu thụ mạch tích hợp lớn nhất thế giới. Nhu cầu ngày càng tăng tạo ra không gian thị trường rộng lớn cho ngành. Nửa đầu năm 2025, nhu cầu tính toán AI tiếp tục tăng, kéo theo máy chủ thông minh và các thiết bị tính toán bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ, chip thông minh – với vai trò lõi của hạ tầng tính toán – đang đón nhận cơ hội phát triển chưa từng có”.

Đơn hàng bùng nổ, dòng tiền đảo chiều mạnh

Nhờ sự bùng nổ của thị trường chip AI, nửa đầu 2025, Cambricon không chỉ đạt đột phá về doanh thu mà các chỉ số như dòng tiền kinh doanh, quy mô tài sản cũng đồng loạt cải thiện mạnh.

Doanh thu nửa đầu năm đạt 2,881 tỷ NDT, tăng từ mức khiêm tốn 64,76 triệu NDT cùng kỳ năm trước – tức tăng 4.347,82%. Lợi nhuận cũng bật mạnh: lợi nhuận ròng chuyển từ lỗ -530 triệu của cùng kỳ năm ngoái sang 1,038 tỷ NDT và lợi nhuận ròng trừ yếu tố bất thường từ -609 triệu NDT sang 913 triệu NDT.

Dòng tiền kinh doanh đạt 911 triệu NDT, tăng mạnh từ mức -631 triệu NDT năm ngoái – chủ yếu nhờ thu hồi công nợ tốt hơn, phản ánh đơn hàng được thực thi và khách hàng có thiện chí thanh toán cao hơn.

Về khách hàng, năm 2024, Cambricon mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong, và dòng sản phẩm cloud đạt đột phá mới trong ứng dụng thực tế.

Ông Diệp Hạo Doãn – Phó tổng, CFO và Thư ký HĐQT – cho biết: “Dựa trên tiến bộ lớn trong sản phẩm chip AI và nền tảng phần mềm cơ bản, các sản phẩm của Cambricon được triển khai quy mô lớn tại nhiều lĩnh vực như viễn thông, tài chính, internet… và vượt qua kiểm nghiệm ở môi trường nghiêm ngặt của khách hàng”.

Chip và bộ xử lý AI của Cambricon hỗ trợ hiệu quả các nhiệm vụ đa mô hình như huấn luyện và suy luận mô hình lớn, xử lý ảnh – âm thanh – ngôn ngữ, và hệ thống gợi ý. Chúng cũng hỗ trợ đầy đủ các mô hình mã nguồn mở phổ biến như LLaMA, GPT, BLOOM, GLM, Stable Diffusion… được ứng dụng rộng rãi trong đào tạo thuật toán, sản xuất máy chủ và phát triển ứng dụng AI.

Đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của Cambricon đạt 8,42 tỷ NDT, tăng 25,34% so với cuối năm trước; sản phẩm tồn cuối kỳ đạt 2,69 tỷ NDT, tăng 51,64%. Ông Diệp giải thích rằng công ty đang chuẩn bị hàng cho nhu cầu bùng nổ của thị trường mô hình lớn và cloud – dự kiến mang lại doanh thu liên tục. Phần tăng chủ yếu đến từ thành phẩm, và công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầy đủ.

Ngày 1/9, Goldman Sachs công bố báo cáo nâng giá mục tiêu giá cổ phiếu của Cambricon thêm 14,7% lên 2.104 NDT, với nhận định doanh số chip AI và chi tiêu cloud tại Trung Quốc sẽ tăng mạnh.

Tăng tốc R&D: Nhắm thẳng thế hệ chip cho mô hình lớn

Về R&D, nửa đầu 2025, Cambricon đầu tư 456 triệu NDT, tăng 2,01% so với cùng kỳ. Do doanh thu tăng quá mạnh nên tỷ lệ chi cho R&D giảm về 15,85%, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng.

Công ty có 792 nhân sự R&D, chiếm 77,95% tổng nhân sự, trong đó 80,18% có trình độ thạc sĩ trở lên. Tính đến 30/6/2025, Cambricon đã nộp 2.774 đơn xin cấp bằng sáng chế (1.783 trong nước, 690 nước ngoài, 301 bằng sáng chế quốc tế PCT), và đã được cấp 1.599 bằng—trong đó 1.526 bằng sáng chế sáng tạo.

Ông Trần Thiên Thạch cho biết công ty đang liên tục cải tiến vi kiến trúc và bộ lệnh của bộ xử lý AI thế hệ mới, tập trung tối ưu cho mô hình NLP, mô hình hình ảnh – video sinh, và các mô hình dọc chuyên ngành. Thế hệ chip mới sẽ cải thiện về lập trình, hiệu năng, tiêu thụ điện và diện tích.

Ông nhấn mạnh: “Cambricon sẽ tiếp tục tập trung đổi mới công nghệ chip AI, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần, tăng tốc ứng dụng thực tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.

Tận dụng lệnh cấm của Mỹ

Năm 2016, Cambricon được thành lập với sự đầu tư của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có mảng kinh doanh chính là nghiên cứu, thiết kế và bán chip AI cốt lõi dùng cho máy chủ cloud, thiết bị tính toán biên và thiết bị đầu cuối. Hiện công ty có 4 dòng sản phẩm chính: Chip cloud, chip edge, IP (bản quyền lõi chip) và phần mềm. Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải năm 2020, nhưng nhiều năm sau IPO vẫn tiếp tục thua lỗ cho tới quý IV/2024.

Chính các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI từ Mỹ đã mở ra thời cơ lịch sử cho Cambricon. Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp trong nước ưu tiên mua chip nội địa, đặc biệt trong các ứng dụng liên quan đến chính phủ.

Nhờ lá chắn chính sách và sự hưng phấn của giới đầu tư, Cambricon nhanh chóng trở thành “nhà vô địch quốc gia”, doanh số tăng hơn 500% trong vòng một năm.

Không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, Cambricon đã mở rộng ra quốc tế thông qua hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và công ty công nghệ tại Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Chip của họ được đánh giá cao về hiệu năng tính toán, tiết kiệm năng lượng, và khả năng tích hợp với các nền tảng AI hiện đại.

Với việc IPO năm 2022, Cambricon đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế, trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp AI nội địa Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Hiện tại, công ty đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu về AI generative, robot thông minh, và chip cho xe tự lái, đặt mục tiêu trở thành đối thủ xứng tầm với Nvidia và Intel trong lĩnh vực AI.

Đà tăng tốc của Cambricon phản ánh rõ nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng các giải pháp bán dẫn nội địa thay thế chip Mỹ trong bối cảnh các hạn chế thương mại ngày càng siết chặt.

Từ năm 2022, Mỹ đã cấm xuất khẩu các chip AI tiên tiến, bao gồm Nvidia A100, H100 và H200...sang Trung Quốc. Nvidia vẫn được phép bán chip H20 công suất thấp hơn (được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc), nhưng Trung Quốc đã nêu lo ngại an ninh và khuyến nghị doanh nghiệp trong nước giảm phụ thuộc vào sản phẩm Nvidia, tạo ra cơ hội lớn cho Cambricon.

Năm 2020, công ty chỉ xếp thứ 443 trong danh sách “500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc” do Hurun công bố. Năm 2024, công ty lọt vào Top 50 doanh nghiệp AI Trung Quốc theo bảng xếp hạng của Hurun. Năm 2025, công ty đứng thứ 7 trong “Top 100 thương hiệu AI Trung Quốc”.

Bloomberg nhận xét, thành công gần đây của Cambricon là “một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang hưởng lợi từ chiến dịch quốc gia nhằm thay thế thiết bị Nvidia bị hạn chế giữa làn sóng bùng nổ AI trong nước”.

Những thách thức và lo ngại bong bóng?

Nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng: Cambricon bị đưa vào “Danh sách Thực thể” (Entity List) của Mỹ từ tháng 12/2022, khiến công ty bị hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ và các thiết bị sản xuất chip tiên tiến. Cambricon cũng đối mặt với bài toán năng lực sản xuất và tỷ lệ chip lỗi cao; một số nhà phân tích nhận định công ty thậm chí có thể không đủ công suất để đáp ứng nhu cầu từ một khách hàng lớn duy nhất.

Tháng 8 vừa qua, Cambricon đưa ra cảnh báo rủi ro với nhà đầu tư, lưu ý rằng giá cổ phiếu của công ty đang vượt xa mức tăng của các doanh nghiệp cùng ngành và có thể đã đi chệch khỏi giá trị thực tế.

Giới phân tích có sự chia rẽ về khả năng Cambricon tiếp tục tăng trưởng nóng. Một số chuyên gia cảnh báo giá trị công ty có thể bị thổi phồng nếu thiếu sự chống lưng chính sách.

Nghiên cứu viên Trình San của Jamestown Foundation nhận định: “Hiện giờ còn quá sớm để nói Cambricon sẽ trở thành ‘Nvidia của Trung Quốc’. Một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh không thể sao chép trong thời gian ngắn”.

