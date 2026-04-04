Cầm vợt dài, túi vải bắt trộm hơn 300 con mèo

Nhóm trộm mèo chuẩn bị vợt dài khoảng 2 m, túi vải, lồng sắt, gắn đèn pin trên mũ bảo hiểm rồi dùng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Chiều 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp mèo quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm, gồm: Đặng Thị Hảo (65 tuổi, trú xã Hoài Đức), Khuất Duy Thuyết (35 tuổi), Khuất Quang Huy (30 tuổi), Khuất Duy Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Hữu Sách (46 tuổi) và Nguyễn Văn Liễu (44 tuổi, cùng trú xã Phúc Thọ, Hà Nội).

Số mèo được công an phát hiện đang bị nuôi nhốt tại cơ sở thu mua chó mèo. Ảnh: Công an Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định từ cuối năm 2025, nhóm nghi phạm đi bắt trộm mèo để bán lấy tiền chia nhau.

Họ chuẩn bị 2 vợt dài khoảng 2 m, 13 túi vải, 1 lồng sắt, 2 đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và dùng xe máy làm phương tiện di chuyển. Hằng ngày, khoảng 22h30, cả nhóm xuất phát từ xã Phúc Thọ đến các xã, phường trên địa bàn Hà Nội bắt trộm mèo.

Khoảng 4 giờ sáng, cả nhóm mang số mèo trộm được đến bán tại cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo tại số 186 đường Vạn Xuân (xã Hoài Đức, Hà Nội) với giá 100.000 - 110.000 đồng/kg. Cơ sở Ba Hảo do Đặng Thị Hảo làm chủ.

Cảnh sát xác định từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm trộm mèo đã trộm cắp và bán hơn 300 con mèo cho cơ sở này.

Nhiều con mèo đã bị giết thịt. Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau khi thu mua, Hảo tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực đường Hữu Hưng (phường Tây Mỗ, Hà Nội) bán lại cho các tiểu thương với giá 135.000 đồng/kg. Tại đây, các tiểu thương giết mổ và bán ra thị trường với giá 230.000 đồng/kg hoặc bán cho người nuôi với giá 180.000 đồng/kg.

Công an TP.Hà Nội xác định Hảo đã thu lợi tổng cộng 50 triệu đồng từ việc bán số mèo do trộm cắp mà có.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tăng cường trông coi, quản lý vật nuôi cẩn thận. Khi bị mất vật nuôi, người dân không nên đăng tải thông tin tìm kiếm trên các hội nhóm mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt, tống tiền.