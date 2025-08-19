Cách tìm và xóa phần mềm theo dõi khỏi điện thoại

Nếu không cẩn thận, điện thoại Android của bạn có thể đang âm thầm theo dõi mọi hoạt động. Trong vòng 12 tháng qua, số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng mạnh, khiến người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, tin nhắn, hình ảnh, cuộc gọi và thậm chí cả vị trí GPS.

Theo nghiên cứu của Malwarebytes, chỉ riêng nửa đầu năm 2025, phần mềm gián điệp đã tăng 147%. Đáng lo ngại hơn, phần mềm độc hại dựa trên SMS – vốn dễ phát tán qua tin nhắn lừa đảo – đã tăng tới 692% chỉ trong tháng 4 và tháng 5. Đây là một trong những hình thức tấn công phổ biến nhất mà tin tặc sử dụng vì tính đơn giản và hiệu quả: chỉ cần một cú nhấp vào liên kết giả mạo hoặc tải nhầm ứng dụng, thiết bị có thể lập tức bị xâm nhập.

Một khi phần mềm độc hại được cài đặt, kẻ tấn công có thể dễ dàng thu thập dữ liệu nhạy cảm như tài khoản đăng nhập, mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cho biết tin vui là người dùng vẫn có thể loại bỏ mối đe dọa này nếu phát hiện sớm và thực hiện đúng cách.

Người dùng có thể nhận ra thiết bị bị nhiễm gián điệp thông qua một số dấu hiệu như máy hoạt động chậm bất thường, nóng lên nhanh, hao pin mạnh hoặc tiêu thụ dữ liệu nhiều hơn thường lệ. Đây là những cảnh báo cho thấy hệ thống đang bị chiếm dụng ngầm.

Một biện pháp phổ biến là cài đặt các ứng dụng diệt virus hoặc công cụ phát hiện phần mềm độc hại. Các ứng dụng diệt virus có thể quét toàn bộ thiết bị để phát hiện và hướng dẫn loại bỏ phần mềm độc hại.

Trong trường hợp muốn xử lý thủ công, người dùng có thể khởi động điện thoại ở chế độ an toàn để ngăn ứng dụng độc hại hoạt động. Từ đó, việc gỡ bỏ trở nên đơn giản hơn. Quy trình bao gồm giữ nút nguồn, chọn Tắt nguồn và nhấn giữ cho đến khi tùy chọn “Chế độ an toàn” hiện ra. Sau đó, vào phần Cài đặt – Ứng dụng, tìm ứng dụng khả nghi và gỡ cài đặt.

Một số trường hợp phức tạp hơn khi ứng dụng độc hại tự cấp quyền quản trị viên, khiến việc xóa bỏ thông thường trở nên bất khả thi. Lúc này, người dùng cần vào mục Cài đặt – Bảo mật và Quyền riêng tư, tìm phần “Ứng dụng quản trị thiết bị” để tắt quyền kiểm soát của ứng dụng trước khi gỡ bỏ. Cuối cùng, khởi động lại thiết bị để đưa máy về trạng thái ổn định.

Dù vậy, phòng ngừa vẫn là cách bảo vệ an toàn nhất. Người dùng cần thận trọng với các ứng dụng tải về, kể cả trên Google Play, bởi không ít phần mềm độc hại đã vượt qua được hệ thống kiểm duyệt của Play Protect. Ưu tiên các ứng dụng có đánh giá tích cực và từ nhà phát triển uy tín sẽ giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, tránh nhấp vào liên kết trong tin nhắn SMS, hạn chế cài đặt từ nguồn không rõ ràng và duy trì phần mềm chống mã độc trên máy.

Sự gia tăng chóng mặt của phần mềm gián điệp cho thấy an ninh mạng đang trở thành một thách thức lớn trong kỷ nguyên số. Nếu không cảnh giác, chiếc điện thoại – công cụ liên lạc và lưu trữ dữ liệu quan trọng – có thể biến thành “gián điệp” ngay trong túi áo bạn. Việc phát hiện kịp thời, xóa bỏ và quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa sẽ giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng trong bối cảnh nguy cơ ngày càng phức tạp.

Theo BGR