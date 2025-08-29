Cách nhận 80GB data 5G Viettel miễn phí mừng Quốc khánh 2/9

Từ ngày 30/8 đến hết 2/9, mỗi thuê bao Viettel trả trước và trả sau tại Hà Nội được tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí khi trong vùng phủ sóng 5G. Người dùng soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi dùng trong ngày.

Viettel cho biết chương trình áp dụng cho thiết bị hỗ trợ 5G, khi bật chế độ 5G và truy cập tại khu vực có sóng 5G. Với 80GB lưu lượng, khách hàng có thể thoải mái lướt web, xem video, livestream, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa mừng đại lễ.



Trong dịp Quốc khánh 2/9, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G và 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ đại lễ, 5G Viettel phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Đồng thời, lần đầu tiên, AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.