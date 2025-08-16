Năm 2030, sóng 5G phủ 100% dân số, triển khai thí điểm 6G

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP, kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP; bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.

Chiều 16/8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ KH&CN hợp nhất; nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện toàn diện đổi mới lần hai về KHCN và bưu chính viễn thông; nhiệm kỳ đầu tiên bộ ba chiến lược KHCN, ĐMST và CĐS về chung một nhà.

Việc hợp nhất hai Bộ KH&CN và Bộ TT&TT là để tạo ra sức mạnh cộng hưởng, xoá đi ranh giới giữa KHCN, ĐMST, CĐS, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số. Việc hợp nhất hai bộ cũng đòi hỏi một cách tiếp cận mới, cách làm mới. Và chỉ có như vậy thì việc hợp nhất này mới tạo ra giá trị.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 30 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định là Bí thư Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng KHCN, ĐMST và CĐS phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP, phải tập trung vào giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia.

"Tinh thần đổi mới là gắn kết chặt chẽ giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái công nghệ - đổi mới - dữ liệu; chuyển từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu và kết quả. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, viện trường - là nguồn tri thức và nhà nước là kiến tạo, hỗ trợ, kết nối toàn dân, toàn xã hội tham gia vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ KHCN đã hoàn thành 3 chỉ tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 gồm: Tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 19-20%; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đứng thứ 44/193 quốc gia; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,2%, cao hơn giai đoạn 2016-2020.

Đại hội thống nhất, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ lãnh đạo xây dựng Bộ KH&CN thành cơ quan đầu mối quốc gia về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, tiêu chuẩn hóa, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử.

Trong đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP; kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP; hoàn thiện hạ tầng số và KHCN hiện đại, bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.

Đồng thời, Bộ KH&CN triển khai xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 6 trung tâm đạt tầm khu vực; xây dựng 1 trung tâm siêu tính toán quốc gia; chỉ số tích hợp phát triển bưu chính vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới…

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long báo cáo các kết quả về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã đạt được.

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nêu rõ mục tiêu đưa vào vận hành các sàn giao dịch công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo đảm 40% kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được thương mại hóa hoặc ứng dụng thực tế; hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp KHCN và 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Đảng bộ Bộ KH&CN phấn đấu triển khai hiệu quả chương trình phát triển năng lượng nguyên tử; hoàn thành đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn hóa; thu hút 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam; bảo đảm làm chủ tối thiểu 70% công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.