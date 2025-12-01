Ca sĩ Nhật bị cắt micro, hủy show diễn: Hai sự kiện khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc

Ca sĩ Nhật Maki Otsuki bị cắt micro và yêu cầu rời sân khấu ngay khi đang biểu diễn tại Thượng Hải, châm ngòi tranh cãi về “hủy show phút chót” giữa lúc quan hệ Trung – Nhật căng thẳng.

Các nhà bình luận và cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi mở cuộc thảo luận về việc hủy các buổi hòa nhạc lớn vào “phút chót”.

Một ca sĩ Nhật Bản đã buộc phải dừng biểu diễn trên sân khấu ở Thượng Hải cuối tuần qua, làm dấy lên cáo buộc về sự hạn chế quá mức trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo gia tăng do vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan.

Hôm 29/11 vừa qua, ca sĩ Nhật Bản Maki Otsuki bất ngờ bị yêu cầu im lặng ngay khi đang hát tại một sự kiện anime (truyện tranh Nhật Bản) ở Thượng Hải và được nhân viên yêu cầu dừng phần trình diễn.

Otsuki – nổi tiếng với ca khúc chủ đề của anime đình đám One Piece – đã “trở về nhà an toàn”, theo thông báo đăng trên trang web của công ty quản lý hôm 1/12.

“Ngoài việc buổi biểu diễn bị hủy, không có vấn đề đặc biệt nào khác và chúng tôi đã được đội ngũ địa phương hỗ trợ tận tình”, thông báo cho biết.

Cũng trong ngày thứ Bảy, ban tổ chức Lễ hội Bandai Namco Festival 2025 thông báo trên Weibo rằng sự kiện này – vốn dự kiến diễn ra trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật – sẽ bị hủy “sau khi xem xét nhiều yếu tố”.

Sự kiện bị hủy trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang mắc kẹt trong một cuộc đối đầu ngoại giao, ảnh hưởng nặng nề đến giao lưu văn hóa, sau phát biểu hồi tháng trước của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về một kịch bản xung đột giả định ở eo biển Đài Loan.

Đoạn video ghi lại cảnh Otsuki bị cắt lời ngay trên sân khấu và được yêu cầu rời đi đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, làm bùng phát chỉ trích đối với nhà chức trách địa phương vì áp dụng biện pháp hạn chế quá mức với nghệ sĩ Nhật.

Một bài viết đăng hôm thứ Bảy – được chia sẻ rộng rãi và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem – viết rằng: “Gọi một ca sĩ xuống sân khấu giữa chừng chẳng làm tổn hại gì đến các lực lượng cánh hữu”.

Trong bài viết đó, nhà bình luận Xiong Taixing viết trên tài khoản WeChat của mình: “Chúng ta phải tôn trọng hoạt động kinh doanh và hợp đồng. Làm tổn hại nghệ sĩ thân thiện với Trung Quốc, được khán giả Trung Quốc yêu mến, hay gây khó cho các công ty và cá nhân thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước là điều sai lầm”.

Một bình luận được nhiều người tán đồng trên Weibo viết: “Mặc dù lòng tự tôn dân tộc quan trọng, khán giả đã bỏ tiền mua vé và dành thời gian – vậy ai chịu trách nhiệm về thiệt hại của họ?”.

Trong một vụ việc tương tự cũng gây tranh luận trên mạng, ca sĩ Nhật Ayumi Hamasaki đã biểu diễn buổi hòa nhạc bị hủy của mình tại một sân khấu trống không khán giả ở Thượng Hải vào thứ Bảy.

Buổi hòa nhạc vốn dự kiến tổ chức tối thứ Bảy, nhưng Hamasaki đột ngột thông báo hủy vào thứ Sáu theo yêu cầu của ban tổ chức.

“Với 14.000 ghế trống”, Hamasaki viết trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, “đó là một trong những buổi diễn đáng nhớ nhất đời tôi”.

Ca sĩ Nhật Bản Hamasaki Ayumi kết thúc buổi hòa nhạc của mình tại một sân vận động trống rỗng ở Thượng Hải. Ảnh: sCMP.

Hôm Chủ nhật, ông Hu Xijin – cựu Tổng biên tập của nhật báo Global Times và hiện là một nhà bình luận có ảnh hưởng – viết trên Weibo rằng ông ủng hộ việc “tạm ngừng các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc” nhưng kêu gọi thảo luận rộng rãi về nhu cầu hủy các buổi hòa nhạc lớn vào “phút cuối”.

Trong phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 7/11, bà Takaichi nói rằng một cuộc tấn công quân sự của Bắc Kinh vào đảo Đài Loan có thể tạo ra “tình huống đe dọa sự tồn tại” của Nhật Bản – một tình huống cho phép Tokyo tham gia hành động quân sự cùng Washington. Bà từ chối rút lại phát biểu, bất chấp những yêu cầu lặp lại từ Bắc Kinh.

Phát biểu này là tuyên bố rõ ràng nhất của một Thủ tướng Nhật đương nhiệm về cách Tokyo có thể phản ứng với một cuộc khủng hoảng Đài Loan – đánh dấu sự rời bỏ chiến lược mơ hồ lâu nay của Nhật, điều mà Mỹ cũng áp dụng.

Khi tranh chấp giữa hai nước leo thang, Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh du lịch hoặc du học tại Nhật, đình chỉ nhập khẩu hải sản Nhật và cắt giảm các hoạt động trao đổi liên chính phủ.

Bắc Kinh cũng đình chỉ các chương trình giao lưu thanh thiếu niên với Tokyo, theo South China Morning Post hôm thứ Sáu tuần trước. Bên cạnh đó, truyền thông Nhật đưa tin nhiều đoàn học sinh Trung Quốc đã hủy chuyến tham quan sang Nhật.

Tuy vậy, các địa phương tại Trung Quốc lại có cách xử lý khác nhau đối với hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Nhật.

Cũng trong ngày thứ Bảy, ca sĩ Nhật Beni Arashiro – nghệ danh BENI – đã hoàn thành trọn vẹn buổi diễn của mình tại Quảng Châu.

Nhưng hàng chục buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Nhật – bao gồm nghệ sĩ jazz kỳ cựu Yoshio Suzuki và ca sĩ Kokia – đã bị hủy. Buổi diễn của Kokia tại Bắc Kinh bị hủy vào phút chót, nhưng các buổi tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô vẫn diễn ra tuần trước.

Quan hệ Trung – Nhật lâu nay vốn nhiều biến động bởi những yếu tố như lịch sử chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ, quan hệ quốc phòng Nhật – Mỹ và làn sóng dân tộc chủ nghĩa ngày càng mạnh ở cả hai nước.

Theo SCMP