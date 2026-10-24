Mỹ cấm xe BYD vào căn cứ không quân ở Nhật Bản vì lo ngại rò rỉ bí mật quân sự

Từ ngày 26/10, quân đội Mỹ sẽ cấm các xe điện Trung Quốc do BYD sản xuất đi vào căn cứ không quân Kadena tại Okinawa, Nhật Bản nhằm ngăn nguy cơ camera, cảm biến và thiết bị định vị trên xe thu thập thông tin nhạy cảm của căn cứ.

Theo Yonhap và Chosun Ilbo ngày 23/10, quân đội Mỹ đã thông báo cấm toàn bộ xe do hãng xe điện Trung Quốc BYD sản xuất đi vào căn cứ không quân Kadena ở Okinawa kể từ ngày 26/10.

Trung tá Stormo, người phát ngôn căn cứ Kadena, tuyên bố những phương tiện này tạo ra “rủi ro không thể chấp nhận và không thể hóa giải” đối với nhân viên cũng như nhiệm vụ của quân đội Mỹ.

Lệnh cấm áp dụng với mọi mẫu xe BYD, bao gồm xe cá nhân, xe của nhà thầu, taxi và phương tiện phục vụ mục đích thương mại. Các nhân viên an ninh sẽ được bố trí tại các cổng ra vào để chặn những xe thuộc diện cấm và yêu cầu quay đầu ngay lập tức.

Giới quan sát cho rằng động thái này xuất phát từ lo ngại các camera, cảm biến, hệ thống định vị và thiết bị kết nối trên xe điện có thể thu thập dữ liệu về cơ sở hạ tầng, hoạt động và môi trường xung quanh căn cứ quân sự, từ đó làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm trong bối cảnh các nước ngày càng cảnh giác với rủi ro an ninh từ phương tiện kết nối thông minh.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy xe BYD từng truyền dữ liệu nhạy cảm thu thập tại căn cứ Kadena về Trung Quốc.

Mẫu xe điện Racco của BYD tại cuộc triển lãm xe hơi Tokyo. Ảnh: Bloomberg.

Lệnh cấm có thể mở rộng sang các căn cứ khác

Theo Chosun Ilbo, biện pháp hạn chế này có thể được mở rộng tới những căn cứ khác của quân đội Mỹ tại Nhật Bản, thậm chí cả các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo Korea Times, ngày 23/10, Bộ Tư lệnh Mỹ tại Hàn Quốc cho biết chưa thay đổi chính sách ra vào căn cứ đối với xe Trung Quốc và chưa có thông báo về việc áp dụng biện pháp tương tự. Như vậy, chưa thể nói lệnh cấm tại Okinawa đã được mở rộng sang Hàn Quốc.

Kadena là một trong những cứ điểm không quân quan trọng của Mỹ tại Nhật Bản. Việc hạn chế xe BYD cho thấy mối lo ngại về an ninh quân sự đang mở rộng từ điện thoại di động và thiết bị viễn thông sang ô tô điện, vốn được trang bị ngày càng nhiều cảm biến và hệ thống kết nối dữ liệu.

Chosun Ilbo ví xe điện hiện đại như “điện thoại thông minh có bánh xe”, bởi chúng có thể thu thập nhiều thông tin về môi trường xung quanh thông qua camera, cảm biến và các thiết bị điện tử tích hợp.

Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang chú ý tới nguy cơ an ninh thông tin liên quan đến xe Trung Quốc.

Từ tháng 2 năm nay, quân đội Ba Lan đã cấm xe Trung Quốc đi vào các cơ sở quân sự. Trong khi đó, quân đội Na Uy đang điều tra thông tin cho rằng camera trên xe Trung Quốc đã ghi lại hoạt động huấn luyện tại một căn cứ quân sự.

Nhật Bản cũng tiếp tục tăng cường kiểm soát các thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc Trung Quốc.

Máy bay quân sự Mỹ tại Căn cứ không quân Kadena. Ahr: HK01.

BYD nằm trong danh sách doanh nghiệp bị Mỹ chú ý

Tháng 6 năm nay, Bộ Chiến tranh Mỹ đã đưa BYD cùng Alibaba, Baidu và hãng xe điện Nio vào danh sách các doanh nghiệp mà cơ quan này cho là hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

BYD đã bác bỏ đánh giá trên và cho biết sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Việc đưa doanh nghiệp vào danh sách nói trên và lệnh cấm xe BYD tại Kadena là những động thái riêng biệt. Tuy nhiên, cả hai phản ánh xu hướng Mỹ ngày càng quan tâm đến khả năng công nghệ dân sự có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Trung Quốc cũng từng hạn chế xe Tesla vì lý do tương tự

Trung Quốc trước đây cũng từng áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện nước ngoài vì lo ngại an ninh.

Năm 2021, nước này từng cấm xe Tesla đi vào một số khu vực thuộc cơ quan chính phủ do quan ngại camera trên xe có thể thu thập thông tin nhạy cảm. Theo bài báo, các hạn chế liên quan được dỡ bỏ vào năm 2024, sau khi Tesla nhận được sự công nhận từ một hiệp hội công nghiệp ô tô chủ chốt của Trung Quốc.

Những động thái trái chiều này cho thấy ô tô điện đang trở thành một vấn đề mới trong cạnh tranh công nghệ và an ninh giữa các cường quốc. Khi phương tiện ngày càng tích hợp nhiều camera, cảm biến và hệ thống kết nối, dữ liệu mà chúng thu thập không chỉ còn là vấn đề quyền riêng tư của người dùng, mà còn có thể liên quan đến an ninh của các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu.

Theo LTN, HK01