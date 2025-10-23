Ông Medvedev: Động thái mới của ông Trump là “hành động chiến tranh” chống Nga

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi Mỹ là “kẻ thù” và cho rằng các bước đi gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Ukraine là “hành động chiến tranh” chống lại Nga.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 23/10 tuyên bố rằng giờ đây “hoàn toàn rõ ràng” Mỹ là kẻ thù của Nga, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện “hành động chiến tranh” chống lại Moscow sau loạt biện pháp mới liên quan đến Ukraine.

Ông Trump, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, từng nói rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine – mà chính quyền của ông gọi là “một cuộc chiến ủy nhiệm” giữa Washington và Moscow – dù gần đây ông đã bày tỏ sự thất vọng đối với Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Trump, người từng mô tả Nga là “một con hổ giấy”, hôm thứ Tư cho biết ông đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Putin, và Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên hai trong số các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil.

“Mỹ là kẻ thù của chúng ta, và ‘người hòa giải nói nhiều’ của họ giờ đây đã hoàn toàn bước lên con đường chiến tranh với Nga”, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên Telegram, ám chỉ ông Trump. “Những quyết định được đưa ra là một hành động chiến tranh chống lại Nga. Và giờ ông Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu”.

Ông Putin vẫn là tiếng nói cuối cùng trong các chính sách của Nga, mặc dù ông Medvedev, một nhân vật theo đường lối cứng rắn, người thường xuyên khiêu khích ông Trump trên mạng xã hội, phản ánh tư duy cứng rắn trong giới tinh hoa Nga.

Hồi tháng 8, ông Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho 2 tàu ngầm hạt nhân của Mỹ di chuyển gần Nga hơn, để đáp trả những phát biểu mà ông gọi là “rất khiêu khích” của ông Medvedev về nguy cơ chiến tranh.

Ông Medvedev cho biết ông Trump đơn giản là cho thấy Nga giờ có thể “dội búa xuống Ukraine bằng đủ loại vũ khí khác nhau mà không cần quan tâm đến những cuộc đàm phán vô ích”.

Ông Putin nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine cho rằng họ không tin ông Putin thực sự muốn hòa bình, và đã cảnh báo rằng Nga có thể một ngày nào đó tấn công một quốc gia thành viên NATO – điều mà Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ là “vô lý”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết mục tiêu của Moscow tại Ukraine vẫn không thay đổi kể từ năm 2022: Ukraine phải trung lập, không liên minh, phi quân sự hóa, và bảo đảm quyền của người nói tiếng Nga và tín đồ Chính thống giáo.

“Chúng ta cần một cấu hình giải pháp đàm phán có thể loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột và đảm bảo nền hòa bình bền vững trong bối cảnh xây dựng một hệ thống an ninh Á-Âu và toàn cầu không thể chia cắt”, người phát ngôn Maria Zakharova nói.

Bà cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ là “cực kỳ phản tác dụng” và cảnh báo rằng nếu chính quyền Trump đi theo con đường của các chính quyền Mỹ trước đây, thì “nó sẽ thất bại”.

“Đất nước chúng ta đã phát triển khả năng miễn dịch mạnh mẽ đối với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, và sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng kinh tế, bao gồm cả năng lượng, một cách tự tin”, bà nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm ca ngợi quyết định “kiên quyết” của ông Trump trong việc trừng phạt ngành năng lượng Nga, gọi đây là “một tín hiệu rõ ràng rằng kéo dài chiến tranh và gieo rắc khủng bố sẽ phải trả giá”.

“Đây là một thông điệp mạnh mẽ và cần thiết rằng hành vi gây hấn sẽ không thể không bị đáp trả”, ông Zelensky viết trên mạng X khi ông đến Brussels dự hội nghị thượng đỉnh EU.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu cũng áp đặt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga vì cuộc chiến, nhắm vào nguồn thu năng lượng chủ chốt của Moscow.

“Đây là tín hiệu rõ ràng từ cả hai bờ Đại Tây Dương rằng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì áp lực tập thể” đối với Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X.

Bà Zakharova hôm thứ Năm cũng nói rằng Nga sẽ đưa ra “phản ứng đau đớn” đối với bất kỳ hành động nào của EU nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này.

“Bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của Nga mà không có sự đồng ý của Nga đều vô hiệu theo luật pháp quốc tế và luật hợp đồng. Không có cách hợp pháp nào để chiếm đoạt tiền của người khác mà không gây tổn hại đến túi tiền và uy tín của chính những kẻ tịch thu”, Zakharova nói với các phóng viên.

“Bất kỳ sáng kiến tịch thu nào từ Brussels chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đau đớn. Chúng tôi sẽ hành động hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế, dựa trên lợi ích quốc gia và nhu cầu bù đắp thiệt hại mà Nga phải chịu”, bà nói thêm.

