Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh có quan hệ gì với doanh nghiệp sản xuất hàng giả

Tami Natural Home là doanh nghiệp có liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm vừa bị công an khởi tố. Doanh nghiệp này từng ghi nhận có cổ đông lớn là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh với tỷ lệ nắm giữ 46%.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra khởi tố một số bị can về tội “Buôn bán hàng giả”, đồng thời, khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, quê Đồng Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch.

Các nghi phạm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam đóng gói, hoàn thiện, đưa ra thị trường. Thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền là người tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng trong đường dây.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá thành khoảng 105.000 đồng. Tuy nhiên, qua nhiều tầng trung gian, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành sản xuất.

Vẩ chứng trong vụ án. Ảnh: Cơ quan công an.

Công ty của nghệ sĩ Quyền Linh có mối quan hệ gì với Tami?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home được thành lập từ năm 2021, trụ sở tại Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An (nay thuộc Tây Ninh).

Thời điểm thành lập, Tami Natural Home có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 4/2023, vốn điều lệ của Tami Natural Home được nâng từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Cơ cấu thành viên tại thời điểm này gồm bà Đinh Thị Hồng Sương góp 400 triệu đồng, tương ứng 2% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền góp 98%.

Cuối năm 2023, cơ cấu cổ đông thay đổi. Bà Võ Thị Thúy Hương thay bà Tuyền sở hữu phần vốn 19,6 tỷ đồng, tương ứng 98%; bà Đinh Thị Hồng Sương tiếp tục giữ 2%.

Đầu tháng 4/2024, hồ sơ doanh nghiệp lại ghi nhận bà Tuyền trở thành chủ doanh nghiệp và giữ chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Cũng trong tháng 4 đó, cơ cấu cổ đông của Tami Natural Home xuất hiện cổ đông mới là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh với số vốn góp 9,2 tỷ đồng, tương ứng 46% vốn điều lệ. Lúc này bà Tuyền nắm 10,8 tỷ đồng, tương ứng 54%.

Phần vốn 9,2 tỷ đồng của Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh được đăng ký người đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Vân Anh - chủ doanh nghiệp.

Tháng 4/2024 Tami Natural Home xuất hiện cổ đông mới là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh hiện đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity từ tháng 4/2025. Doanh nghiệp được thành lập ngày 23/8/2018 với vốn điều lệ ban đầu 9,79 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ngoài ra công ty còn sản xuất hóa chất cơ bản, cho thuê xe có động cơ, dịch vụ đóng gói,... Các sản phẩm cung ứng ra thị trường có thương hiệu là Amity.

Mặc dù hồ sơ cho thấy bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu nhưng theo thông tin ghi nhận từ 1 bài viết trên website của Amity, doanh nghiệp này giới thiệu là công ty do MC Quyền Linh đồng sáng lập.

"Là sản phẩm ra đời từ tâm huyết của Nghệ sĩ Quyền Linh và những người anh em thân thiết là Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Sam, Amity được dày công nghiên cứu sau nhiều năm tìm hiểu thị trường và đã được kiểm chứng chất lượng đáng tin cậy. Amity chính là sản phẩm đến từ trái tim, được bảo chứng bởi hình ảnh và uy tín của chính Nghệ sĩ Quyền Linh", theo giới thiệu trên website.

Tuy nhiên, MC Quyền Linh trong một lần đứng trước truyền thông đã cho biết: "Tôi chỉ tham gia về mặt xây dựng hình ảnh thương hiệu, làm công tác truyền thông cho công ty".

MC Quyền Linh cùng các nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp từng quảng cáo cho thương hiệu Amity - thương hiệu do Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh làm chủ sở hữu. Ảnh: Amity.

Tháng 6/2026, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh. Giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/5/2026 lên tới hơn 123,3 tỷ đồng.

Agribank đưa ra mức giá khởi điểm bằng đúng giá trị ghi sổ của khoản nợ. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất tại phường Rạch Dừa, TP.HCM. Theo hồ sơ, khu đất gồm nhiều thửa với tổng diện tích ban đầu hơn 13.000 m2. Sau khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích, diện tích còn lại khoảng 10.946,9 m2.

Đáng chú ý, Agribank cho biết trên khu đất hiện tồn tại các công trình tạm gồm sân bóng và ki-ốt cho thuê. Các công trình này được xác định xây dựng không phép, không được cấp giấy chứng nhận và đã bị cơ quan chức năng xử phạt, yêu cầu tháo dỡ để khôi phục hiện trạng ban đầu.