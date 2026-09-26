Nơi dự kiến đón cư dân Mường Thanh phải di dời: Giá thấp tầng chạm mốc 200 triệu/m2

Giá bất động sản tại Thanh Hà Cienco 5 đang được môi giới chào bán ở mức 200 triệu/m2 đối với thấp tầng và trên dưới 40 triệu đối với chung cư.

Chưa có sổ hồng, giá vẫn neo cao

Anh Văn Hòa, nhân viên môi giới sàn Lưu Việt, đang rao bán giúp khách một căn hộ chung cư 2PN diện tích 68m2 với giá 2,85 tỷ đồng tại tòa HH03C, khu đô thị Thanh Hà Cienco 5.

"Có những tháng, sàn chúng tôi không có giao dịch chung cư khu vực này. Thời gian gần đây chủ yếu chỉ có khách gửi bán, còn khách tìm mua khá ít", môi giới này nói.

Theo anh, giá chào bán chung cư Thanh Hà hiện quanh mức 40 triệu đồng/m2, cao khoảng 3 lần so với thời điểm mở bán. Mức giá cao trong khi chất lượng chung cư đang dần xuống cấp khiến thanh khoản không "khả quan cho lắm".

Không chỉ chung cư cao tầng, thanh khoản với phân khúc thấp tầng cũng khá "èo uột". Từ đầu năm đến nay, sàn giao dịch bất động sản nơi anh Hòa làm việc chỉ vỏn vẹn 25 giao dịch thành công. "Lực hấp thụ cả hai dòng sản phẩm chủ đạo mà sàn đang phân phối đang hạ nhiệt rõ ràng", môi giới này cho biết.

Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 đang là một trong những dự án được chú ý trong bối cảnh Hà Nội dự kiến phương án xử lý đối với 12 công trình, dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Theo kế hoạch của thành phố, cư dân tại các dự án phải di dời có thể được bố trí sang các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Khu đô thị này gồm liền kề, biệt thự, shophouse và chung cư. Các căn liền kề tại đây có diện tích phổ biến khoảng 85-120m2, trong khi biệt thự thường rộng 180-300m2. Chung cư có các phân khúc 1PN, 2PN, 3PN diện tích dao động 43-143m2.

Liền kề tại Thanh Hà được rao bán khoảng 80-130 triệu đồng/m2. Ảnh: Nhật Minh.

Giá chào bán liền kề đang được công bố khoảng 80-130 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích. Căn liền kề tại khu B1.2 diện tích 85 m2, gần hồ điều hòa được chào giá 10,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 123 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc biệt thự, mức giá có xu hướng nhỉnh hơn. Một căn diện tích 240m2 đang được chào bán 48 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2. Một căn khác tại khu B2.1, diện tích 260m2, mặt tiền 10 m được chào khoảng 31,37 tỷ đồng, tương đương gần 119 triệu đồng/m2.

"Khách mua hiện quan tâm nhiều đến vị trí, tiến độ xây dựng và khả năng hình thành các tiện ích xung quanh. Những căn có vị trí đẹp, gần hồ hoặc nằm trên các trục đường lớn thường được chào giá cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, giá chào bán và giá giao dịch thực tế là khác nhau, bởi không phải căn nào đưa ra mức giá cao cũng có thể bán được ngay ở mức đó", môi giới này cho biết.

Chung cư tại Thanh Hà đang được giao dịch trên thị trường thứ cấp với giá chào bán phổ biến khoảng 40-50 triệu đồng/m2. Căn 3PN diện tích 82m2, được chào giá 3,85 tỷ đồng, tương đương khoảng 46 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục tại các tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, tường bong tróc. Đến nay, cư dân tại các tòa chung cư vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Chị Ngọc Ánh, cư dân tại tòa HH01A, cho biết đã sinh sống ở đây gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Việc này khiến cư dân lo lắng nhưng phía chủ đầu tư chưa đưa ra phương án để xử lý cụ thể.

Thêm nhà ở xã hội, chờ phương án đón cư dân di dời

Ghi nhận tại khu đô thị, ngoài các công trình hiện hữu, hoạt động xây dựng mới tại Thanh Hà Cienco 5 đang diễn ra sôi động.

Tại Thanh Hà A, các công trình nhà thấp tầng đang được triển khai tại các lô A2.2, A2.3, A2.5 và A2.7. Trong đó, tại A2.2, A2.5 và A2.7, nhiều dãy nhà đã xây thô, cơ bản hoàn thiện mặt ngoài và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để bàn giao cho khách hàng.

Tại Thanh Hà B, hoạt động xây dựng diễn ra trên các lô B1.4, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4 và B2.5. Riêng khu B2.2, nhiều dãy liền kề và biệt thự đã hình thành tương đối đồng bộ.

Hoạt động xây dựng tại Thanh Hà Cienco 5. Ảnh: Nhật Minh.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, khu B1.2 của Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 đã khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội.

Theo hồ sơ quy hoạch, khu vực này gồm 6 ô đất từ B1.2 - CHC01 đến B1.2 - CHC06, tổng diện tích khoảng 31.014 m2, được quy hoạch với chức năng đất nhà ở xã hội.

Bên cạnh các dự án nhà ở, Thanh Hà còn được quy hoạch một số công trình thương mại, dịch vụ. Trong đó có dự kiến khách sạn Mường Thanh tại khu A1.3, gần hồ điều hòa và các trục giao thông nội khu. Công trình được định hướng gồm khối khách sạn cao tầng cùng các không gian sảnh, bể bơi và tiện ích dịch vụ.

Tuy nhiên, theo môi giới tại khu vực này, thông tin về khách sạn hiện mới dừng ở mức dự kiến và chưa được chủ đầu tư công bố chính thức.

Việc Thanh Hà được đưa vào phương án bố trí chỗ ở cho cư dân phải di dời xuất phát từ kế hoạch xử lý các dự án tồn đọng, vi phạm của Hà Nội.

Theo kế hoạch, thành phố đưa 12 công trình, dự án vào diện rà soát, gồm CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, cụm HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Hà Nội dự kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các vi phạm và dự án tồn đọng. Dự thảo nghị quyết được yêu cầu trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, có hai nhóm phương án đối với các căn hộ phải di dời. Với nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển người dân sang các dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Thanh Hà A, Thanh Hà B; trong thời gian chờ nhà mới, người dân được hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác theo thỏa thuận.

Với nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.