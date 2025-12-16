BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp

Thấu hiểu nhu cầu tối ưu lợi nhuận và linh hoạt dòng tiền của doanh nghiệp, BIDV đang mở rộng danh mục sản phẩm tiền gửi với bộ ba giải pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao từ nguồn tiền nhàn rỗi.

Chứng chỉ tiền gửi - lựa chọn sinh lời an toàn cho doanh nghiệp

Chứng chỉ tiền gửi là sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng có kế hoạch dòng tiền ổn định và có nhu cầu đầu tư thu nhập cố định. BIDV hiện cung cấp kỳ hạn đa dạng từ 1 đến 24 tháng (bao gồm kỳ hạn lẻ ngày).

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức nhận lãi như: lãi trả trước, lãi trả định kỳ hoặc lãi trả cuối kỳ. Việc mở rộng cấu trúc kỳ hạn và phương thức nhận lãi giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạch định dòng tiền trung - dài hạn.

CD_Flex - Gia tăng giá trị dòng tiền nhàn rỗi, xoay vòng vốn linh hoạt

Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu hóa quản trị dòng tiền, BIDV đã phát triển CD_Flex - chứng chỉ tiền gửi linh hoạt. Khác với chứng chỉ tiền gửi truyền thống, CD_Flex cho phép doanh nghiệp bán lại trước hạn khi phát sinh nhu cầu vốn và hưởng lợi suất bán trước hạn theo thời gian nắm giữ.

Cơ chế này giúp khách hàng duy trì mức sinh lời theo thời gian thực tế, đồng thời đảm bảo khả năng sử dụng dòng tiền linh hoạt, ngay cả khi phát sinh nhu cầu chi trả đột xuất. Nhờ vậy, CD_Flex trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có dòng vốn ngắn hạn, kế hoạch chưa chắc chắn, vừa muốn tận dụng lãi suất ngắn hạn, vừa cần khả năng rút vốn nhanh.

Tối ưu lợi nhuận với giải pháp đầu tư sinh lời tự động

Một trong những điểm mới nổi bật của BIDV là việc triển khai giải pháp Đầu tư sinh lời tự động, hướng đến các doanh nghiệp có dòng tiền ra - vào thường xuyên. Với sản phẩm này, tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán sẽ được ngân hàng tự động chuyển sang đầu tư có kỳ hạn theo tần suất doanh nghiệp đăng ký.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép doanh nghiệp thanh toán/chi tiêu trước - bù trừ sau mà không cần cân đối thủ công nguồn tiền thiếu hụt tạm thời trong ngày. Điều này giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền, đặc biệt là với các đơn vị thương mại, dịch vụ có tốc độ luân chuyển vốn cao.

Hiện BIDV đang cung cấp giải pháp Đầu tư sinh lời tự động hoàn toàn miễn phí tới khách hàng doanh nghiệp, với thủ tục đăng ký đơn giản, cơ chế sinh lời kích hoạt ngay trong ngày và sản phẩm đầu tư có tính an toàn cao. Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận hành và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Với bộ ba giải pháp ưu việt này, BIDV đang định hình[LTLA1] danh mục giải pháp tiền gửi đáp ứng đủ ba tiêu chí quan trọng: (i) An toàn - ổn định; (ii) Linh hoạt - chủ động và (iii) Hiệu quả - tối ưu.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ liên tục bổ sung tính năng và hệ sinh thái công nghệ cho nhóm sản phẩm tiền gửi, giúp doanh nghiệp giảm thời gian vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và tăng khả năng phản ứng với biến động thị trường. Sự chủ động trong đổi mới sản phẩm của BIDV không chỉ mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy hiệu quả dòng tiền trong nền kinh tế.