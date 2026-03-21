Bệnh viện tư nhân chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu cho các bệnh viện miền Trung

Vinmec cùng 2 bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực y tế chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Kết nối thế mạnh chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cao về địa phương

Ngày 20/3, Hệ thống Y tế Vinmec đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác 2 bệnh viện ở miền Trung nhằm chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, thúc đẩy năng lực chuyên môn và giúp người dân miền Trung tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến xa.

Theo nội dung ký kết, Vinmec và hai Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm như hỗ trợ chuyên môn - chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu là phát huy thế mạnh của mỗi bên, cùng nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị phục vụ người dân khu vực miền Trung.

Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời tổ chức phẫu thuật thị phạm, hội thảo khoa học, hội chẩn trực tuyến ca bệnh nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn.

Song song đó, chương trình đào tạo được triển khai theo nhiều hình thức như đào tạo giảng viên nguồn và đào tạo liên tục, giúp đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng liên tục cập nhật tri thức y khoa tiên tiến, ứng dụng hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh.

Hệ thống Y tế Vinmec ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ người dân.

Vinmec và hai đơn vị cũng sẽ phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng tới các chương trình cấp Bộ, cấp Quốc gia và công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đồng thời, thông qua hệ sinh thái hợp tác toàn cầu của Vinmec, mạng lưới chuyên gia và tổ chức y tế hàng đầu thế giới sẽ được kết nối với các đơn vị, mở rộng cơ hội hợp tác và trao đổi chuyên môn trên bình diện quốc tế.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec phát biểu tại buổi ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec khẳng định, hợp tác với các bệnh viện tại địa phương là sứ mệnh quan trọng trên hành trình phát triển của Vinmec.

“Qua đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chăm sóc an toàn người bệnh, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến và chung tay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành lâu dài với sự phát triển y tế các khu vực trên cả nước”, ông nói.

Chung tay nâng cao năng lực y tế miền Trung

Miền Trung là khu vực có địa bàn rộng, dân số phân bố trải dài, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu ngày càng gia tăng. Thực tế cho thấy, nhiều ca bệnh phức tạp vẫn phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội hay TP.HCM, tạo áp lực lên hệ thống y tế và gây tốn kém thời gian, chi phí cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng khả năng triển khai kỹ thuật cao tại các cơ sở y tế trong khu vực được xem là hướng đi cần thiết, giúp người dân tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng ngay tại địa phương.

BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành y tế đang không ngừng đổi mới và hội nhập quốc tế, việc tăng cường hợp tác giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân là xu hướng tất yếu. Ông kỳ vọng sự hợp tác giữa các đơn vị sẽ được triển khai chặt chẽ, bền vững, phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, từ đó mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn phục vụ người dân.

Trước đó, Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Trung ương Huế - một trong những bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, giữ vai trò trung tâm điều trị chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Việc liên tiếp thiết lập mạng lưới hợp tác với các cơ sở y tế trọng điểm của khu vực cho thấy định hướng nhất quán của Vinmec trong việc đồng hành nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu tại các địa phương.

BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và Hệ thống y tế Vinmec.

Vinmec hoạt động không vì lợi nhuận, với tầm nhìn trở thành một hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế thông qua những nghiên cứu đột phá. Mạng lưới này hiện sở hữu 10 bệnh viện và 7 phòng khám trên toàn quốc, không ngừng ứng dụng những tiến bộ y học tiên tiến hàng đầu như liệu pháp tế bào, điều trị cá thể hóa bằng công nghệ in 3D, ghép tạng và phẫu thuật robot… nhằm mang đến chất lượng điều trị xuất sắc phục vụ người bệnh.

Tại miền Trung, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang đang đóng góp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai trong các lĩnh vực như can thiệp tim mạch, hồi sức tích cực chuyên sâu, cấp cứu - vận chuyển quốc tế, phẫu thuật nội soi và ung thư, chấn thương chỉnh hình, hỗ trợ sinh sản IVF…, qua đó từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.