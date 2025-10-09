Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sắp mở cửa đón bệnh nhân sau 12 năm chờ đợi

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết sau 12 năm vướng mắc, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ hoàn thành và đi vào vận hành ngày 31/11.

Kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng

Sáng 9/10, tại cuộc họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng về tư duy lãnh đạo, phương pháp điều hành và những kết quả nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua.



Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đổi mới tư duy và phương pháp công tác rất mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua. Một trong những điểm mới được Phó Thủ tướng đề cập là việc phát huy vai trò kiến tạo của hệ thống pháp luật. Thực tế, trong một thời gian rất dài, chức năng quản lý nặng hơn chức năng kiến tạo.

Một tư duy mới nữa được Phó thủ tướng nhấn mạnh đó là kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Nguồn lực hữu hạn của Nhà nước không thể tạo ra tăng trưởng 2 con số, trong khi doanh nghiệp tư nhân đang đảm nhận nhiều công trình trọng điểm quốc gia như sân bay, cảng biển, đường cao tốc.

"Những công trình lớn đã giao cho tư nhân và trong tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân nhiều công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn", ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Về quản lý Nhà nước, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Phó thủ tướng cho rằng Việt Nam cần nâng cao chất lượng đầu tư, đặc biệt là yêu cầu chuyển giao công nghệ. Nếu chỉ gia công, phụ thuộc vào nước ngoài thì không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Trong lĩnh vực y tế, tư duy đã chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng, kéo dài tuổi thọ và chất lượng sống. Giáo dục cũng được xác định là nền tảng để nâng cao dân trí, bắt đầu từ những việc thiết thực như miễn học phí, tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh, xây dựng trường học ở vùng biên giới.

Về phương pháp, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh thay đổi về cách làm với định hướng chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Vì nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút sẽ “không có gì ra tấm ra món”.

Bệnh viện “đắp chiếu” 12 năm sắp vận hành

Phó thủ tướng cho biết nhiệm kỳ vừa rồi, các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết định chỉ có 5.000 dự án. Do chỉ tập trung cho các dự án này mới tạo nên thành công về hệ thống hạ tầng vừa qua.

Nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án.

Một cách làm khác, theo Phó thủ tướng là phân cấp, phân quyền mạnh đi liền với phân bổ nguồn lực, để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm.

Một phương pháp khác là thích ứng linh hoạt, biến nguy thành cơ. Câu chuyện về áp đặt thuế quan, câu chuyện về dịch bệnh buộc chúng ta phải đối phó thích ứng linh hoạt nếu không sẽ không thành công như nhiệm kỳ vừa qua.

Ngoài ra, Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm.

Theo Phó thủ tướng, nhiều nhiệm kỳ nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài, những ngân hàng thua lỗ, 0 đồng âm vốn, những dự án "đắp chiếu" nhưng đến nhiệm kỳ này là phải giải quyết.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Hoàn Như.

"12 năm, 2 bệnh ở Hà Nam cũ, báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Đến 31/11 này sẽ hoàn thành đi vào vận hành, trước tiên là dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân”, Phó thủ tướng nói.

Với việc không né tránh, giải quyết câu chuyện của nhiều nhiệm kỳ, Phó thủ tướng cho biết chúng ta tháo gỡ được nguồn lực rất lớn với hàng trăm nghìn tỷ đồng để đưa vào nền kinh tế. Theo ông, đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh phong cách điều hành quyết liệt, rõ trách nhiệm, sát cơ sở. “Thủ tướng nói 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ nguồn lực. Đã làm là phải có kết quả,” ông nói.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng cũng nhắc phong cách nói là làm, phân rõ trách nhiệm, đã làm là có kết quả của Chính phủ, Thủ tướng.

"Bão lũ là lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng đến với người dân. Với các công trình trọng điểm, thành viên Chính phủ thường xuyên đeo bám, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Đây là cách làm rất sát thực tiễn, sát cơ sở”, lãnh đạo Chính phủ chia sẻ.

Từ những đổi mới đó, Chính phủ đã đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng. Hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện thể chế pháp lý. Cơ cấu lại nền kinh tế...

Tại họp báo, Phó thủ tướng xúc động chia sẻ câu chuyện Chính phủ quyết định dành 11.000 tỷ đồng để mỗi người dân nhận 100.000 đồng dịp Tết Độc lập.

“100.000 đồng không lớn, nhưng cách người dân đón nhận khiến chúng tôi xúc động. Có người ép tờ tiền làm kỷ niệm, có người mua sách cho con, có người tổ chức liên hoan cả khu phố. Người khá hơn thì từ chối nhận để nhường cho người nghèo. Đó là sự gắn kết, là niềm tin vào Đảng, Chính phủ,” ông nói.