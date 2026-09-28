Bangkok chìm trong biển nước, “chợ nổi” xuất hiện giữa thủ đô Bangkok

Bangkok đang oằn mình trong biển nước sau những trận mưa lớn, khiến gần 6.000 người phải sơ tán và hơn 580.000 hộ dân trên toàn Thái Lan bị ảnh hưởng. Lũ lụt có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD và kéo giảm tăng trưởng kinh tế nước này.

Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan, hôm 28/9 phải lội qua những vùng nước ngập tới thắt lưng ở một số khu vực, trong khi hàng nghìn người trú tại các trung tâm sơ tán sau những trận mưa cuối tuần gây ngập diện rộng. Tại một tỉnh miền Đông, mực nước các hồ chứa dâng cao cũng buộc chính quyền phải tổ chức sơ tán người dân.

Nhiều khu dân cư ở Bangkok chìm trong nước, hệ thống thoát nước quá tải sau khi thành phố hứng khoảng 320 mm mưa trong 2-3 ngày hồi tuần trước. Lượng mưa này gần tương đương tổng lượng mưa mà thủ đô nằm ở vùng trũng của Thái Lan thường nhận được trong cả tháng 9.

“Nhà tôi hết thức ăn rồi vì không kịp chuẩn bị”, bà Bangorn Dednuam, 60 tuổi, nói trong lúc đội mưa đi tìm thực phẩm sau khi nguồn đồ ăn dự trữ tại nhà đã cạn kiệt.

“Chúng tôi cũng không kịp thu dọn đồ đạc nên trong tủ lạnh chẳng còn gì để ăn.”

Một người phụ nữ mang theo đồ tạp hóa đi qua khu vực bị ngập lụt gần một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 28/9. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, Bangkok nằm trong số 41 tỉnh chịu ảnh hưởng của lũ lụt kể từ ngày 16/9. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 580.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

“Hơn 80.000 người đang sống trong các khu vực ngập lụt không thể rời khỏi nhà”, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Unsit Sampuntharat cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết các bếp ăn lưu động và thuyền đang được huy động để hỗ trợ cứu trợ.

“Mục tiêu là cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày cho tất cả người dân trong suốt thời gian ngập lụt và ít nhất 7 ngày sau khi nước rút”, ông nói thêm.

Người dân di chuyển qua một khu chợ ngập nước ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Thiệt hại ước tính 327 triệu USD

Các trận lũ có thể gây thiệt hại kinh tế ít nhất 11 tỷ baht (khoảng 327 triệu USD) trên toàn Thái Lan, và con số này nhiều khả năng còn tăng nếu tình hình không được cải thiện, ông Aat Pisanwanich thuộc khoa Kinh tế, Đại học Rangsit, nhận định.

“Lũ lụt được dự báo sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, kéo mức tăng trưởng xuống còn 2,1%, đồng thời khiến tăng trưởng quý III giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 1,7%”, ông nói với Reuters.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tụt lại so với nhiều nền kinh tế trong khu vực kể từ đại dịch COVID-19. GDP Thái Lan tăng 1,9% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 2,8% trong quý I.

Theo ông Aat, Bangkok và khu vực miền Đông nhiều khả năng chịu tác động nặng nề nhất, đặc biệt là các hoạt động bán buôn và bán lẻ. Trong khi đó, ngành công nghiệp và nông nghiệp tại những khu vực khác cũng sẽ chịu thiệt hại.

Phòng Thương mại Thái Lan ước tính riêng thiệt hại kinh tế tại Bangkok có thể lên tới khoảng 7 tỷ baht. Trong một tuyên bố, cơ quan này đưa ra con số thiệt hại trên toàn quốc khoảng 12,3 tỷ baht.

Tình trạng lũ lụt nặng nề ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

"Chợ nổi" giữa biển nước

Tại khu Bang Kapi, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng ở Bangkok, người dân hôm 28/9 phải lội qua dòng nước lũ để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Một số tiểu thương thậm chí dựng quầy hàng bằng các thùng nhựa và phuy nổi trên mặt nước, ba ngày sau khi những trận mưa dai dẳng trút xuống thành phố.

Marisa Singprakhon mang hàng hóa từ cửa hàng ra khu vực ven chợ để khách dễ mua hơn. Tuy nhiên, chính bà cũng phải đứng giữa dòng nước ngập tới đầu gối.

“Khách hàng không muốn đi vào trong, họ không muốn phải đứng lâu dưới nước”, bà nói. “Vì vậy, chúng tôi phải đứng ngoài nước để bán hàng.”

Một quan chức chính quyền Bangkok cho biết ít nhất 5.901 người tại thủ đô đã chuyển tới 234 trung tâm sơ tán.

Bangkok được xây dựng trên vùng đồng bằng châu thổ với nền đất sét mềm, chỉ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển. Thành phố đông dân này đang lún xuống vài milimet mỗi năm, trong khi hơn 8,4 triệu cư dân thường xuyên phải đối mặt với ngập lụt trong mùa mưa kéo dài khoảng 6 tháng.

Xa hơn về phía Đông, tại tỉnh ven biển Rayong, nơi giáp một vùng công nghiệp lớn, chính quyền hôm 28/9 đã yêu cầu người dân sơ tán sau khi nước lũ khiến hai hồ chứa vượt quá công suất.

Thái Lan vẫn chưa quên những trận lũ thảm khốc ở miền Nam hồi năm ngoái. Khi đó, lượng mưa lên tới 630 mm trong 3 ngày khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, hơn 33.000 ngôi nhà chìm trong nước và nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, bệnh viện và đường cao tốc bị hư hại.

Theo Reuters