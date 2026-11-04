ACV và các doanh nghiệp dịch vụ hàng không đang bị Bamboo Airways nợ bao nhiêu?

Loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không như ACV, SAGS, Sasco buộc phải trích lập dự phòng gần hết số công nợ của Bamboo Airways và đưa khoản này vào danh sách nợ xấu.

Bamboo Airways hiện là khách hàng có khoản phải thu lớn nhất của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) với hơn 2.721 tỷ đồng tính đến cuối quý III/2026, tăng 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tăng thêm 23 tỷ đồng so với cuối tháng 6.

Đáng chú ý, khoản nợ Bamboo Airways chiếm 34% tổng các khoản phải thu của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 9/2026 (7.810 tỷ đồng). Đồng thời, ACV trích lập dự phòng gần hết số công nợ và đưa khoản này vào danh sách nợ xấu.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính, ACV cho biết giá trị có thể thu hồi với khoản nợ này bằng 0.

Thuyết minh báo cáo tài chính ACV.

Lật lại BCTC các năm của ACV cho thấy khoản phải thu từ Bamboo Airways liên tục gia tăng ở doanh nghiệp này kể từ khi hãng hàng không bắt đầu khai thác thương mại vào năm 2019.

ACV hiện là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành.

Giai đoạn 2019 – 2021, khoản này dao động 120 – 450 tỷ đồng. Song, kể từ năm 2021, con số này vượt mốc 1.200 tỷ đồng và sau đó một năm bắt đầu tiến tới mốc hơn 2.000 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, khoản phải thu Bamboo Airways lên tới 2.621 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng sau một năm và ACV trích lập dự phòng lên tới 2.600 tỷ đồng và liệt đây là khoản nợ xấu.

Cùng chiều “đi lên”, nợ xấu của Bamboo Airways tại ACV cũng tăng vọt qua các năm. Cuối năm 2022, khoản này dưới 1.000 tỷ đồng nhưng kể từ năm 2023 trở đi luôn trên ngưỡng 2.000 tỷ đồng.

Không chỉ ACV, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS - Mã: SGN) cũng đang đau đầu với khoản nợ Bamboo Airways. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu hơn 60 tỷ đồng đối với hãng bay và đã trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản nợ này.

Cuối năm ngoái, khoản phải thu đối với Bamboo Airways hơn 64 tỷ đồng và SAGS trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản nợ này và đánh giá đây là khoản phải thu khó đòi.

Thuyết minh báo cáo tài chính SAGS.

Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - Mã: SAS), doanh nghiệp trích lập dự phòng nợ phải thu hơn 24 tỷ đồng đối với Bamboo Airways. Đáng lưu ý, công ty cho rằng giá trị có thể thu hồi với khoản nợ này bằng 0.

Thuyết minh báo cáo tài chính Sasco.

Một doanh nghiệp dịch vụ hàng không là CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Mã: MAS) ghi nhận khoản phải thu hơn 400 triệu đồng từ Bamboo Airways, giảm so với hồi đầu năm (676 triệu đồng).

Tuy nhiên, tại mục “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” của Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng không trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này như các doanh nghiệp nêu trên.

Đội bay Bamboo Airways còn 1 chiếc

Theo dữ liệu trên trang Planespotters, hiện Bamboo Airways chỉ ghi nhận còn khai thác 1 tàu bay của Airbus A321. Quy mô này giảm đáng kể so với đội bay của hãng ở mức 44 máy thời đỉnh cao 2019.

Với quy mô 1 tàu bay, Bamboo Airways cùng với hãng hàng không thương gia Sun Air là hai hãng hàng không có số lượng máy bay ít nhất thị trường Việt Nam.

Đặt số lượng của Bamboo Airways với đội bay của các hãng hàng không khác cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Tàu bay của Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Như vậy, riêng Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm 77%.

Nhìn chung, sự thu hẹp tàu bay của Bamboo Airways diễn ra trong bối cảnh hãng trải qua giai đoạn tái cơ cấu kéo dài từ năm 2022 tới nay.

Việc chỉ còn 1 tàu bay đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động khai thác thương mại ổn định của hãng trong thời gian tới. Đội bay quá mỏng đồng nghĩa với khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, cũng như duy trì lịch bay đều đặn, sẽ gặp nhiều thách thức.