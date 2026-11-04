Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi: Đề xuất hình thức lao động công ích thay tiền phạt

Bộ trưởng Công an cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu quy định lao động công ích thay tiền phạt trong một số trường hợp. Loại hình lao động, thời gian thực hiện và cách thức áp dụng sẽ được đề xuất cụ thể.

Đề nghị quy định chặt chẽ việc ngừng cung cấp điện, nước

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Dự thảo Luật hiện được xây dựng có bố cục gồm 6 chương với 128 điều, tập trung sửa đổi các quy định về thời hiệu, mức phạt, trình tự xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và các biện pháp xử lý hành chính. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nâng thời hiệu xử phạt lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; tăng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo cũng quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ và bổ sung các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hành chính.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản đồng tình với định hướng sửa đổi Luật, nhất là các giải pháp đơn giản hóa trình tự, thủ tục, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Nhiều ý kiến đánh giá cao việc dự thảo đưa ra các giải pháp cắt giảm thủ tục, cho phép thực hiện song song phương thức xử lý truyền thống và xử lý trên môi trường điện tử. Những thay đổi này được kỳ vọng giảm gánh nặng thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ quyền công dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an báo cáo, giải trình, tiếp thu các nội dung được đại biểu nêu tại phiên thảo luận. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần tiếp tục làm rõ những quy định có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật.

Đối với quy định ngừng cung cấp điện, nước tại một số công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm, đại biểu nhận định đây là biện pháp có tác động lớn. Việc áp dụng không chỉ ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân vi phạm mà còn có thể tác động đến người lao động, người dân sinh sống trong khu vực và các chủ thể không liên quan đến hành vi vi phạm.

Do đó, đại biểu đề nghị chỉ áp dụng biện pháp này đối với những hành vi vi phạm được quy định cụ thể trong Luật, có tính chất nghiêm trọng, gây nguy cơ hoặc hậu quả rõ ràng; không nên giao quy định quá rộng cho các văn bản dưới luật.

Nghiên cứu nâng thời hiệu xử phạt lên 3 năm với lĩnh vực phức tạp

Giải trình các ý kiến đại biểu, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định thời hiệu 3 năm đối với một số lĩnh vực có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Đối với vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh thời hiệu xử phạt cho phù hợp với thực tế. Bộ trưởng cho biết Bộ Công an đang triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên toàn quốc. Khi hệ thống được triển khai, dữ liệu sẽ giúp xác định hành vi vi phạm và số lần vi phạm, làm cơ sở để tham mưu Chính phủ quy định cách xử lý phù hợp.

Theo hướng Bộ trưởng nêu, có thể nghiên cứu nhắc nhở đối với lần vi phạm đầu, cảnh cáo ở lần tiếp theo và áp dụng mức xử lý cao nhất nếu vi phạm nhiều lần. Cách xử lý cần vừa bảo đảm tính nhân văn, vừa có tính răn đe và nghiêm minh. Bộ trưởng dẫn thực tế có trường hợp vi phạm tốc độ hoặc quá tải nhiều lần trong một tháng; việc quản lý bằng dữ liệu sẽ giúp thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật đối với những trường hợp này.

Về các hình thức xử lý ngoài phạt tiền, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu quy định lao động công ích để thay thế tiền phạt trong một số trường hợp. Các nội dung như loại hình lao động, thời gian thực hiện và cách thức áp dụng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể.

Chính phủ sẽ quy định hình thức xử lý căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, hướng tới bảo đảm đồng thời tính nhân văn, răn đe và nghiêm khắc.

Đối với việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, Bộ trưởng cho biết dự thảo Luật hiện quy định các nội dung mang tính nguyên tắc, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu về vi phạm hành chính; hệ thống xử lý của các bộ, ngành, địa phương; việc kết nối, chia sẻ thông tin; điều kiện thực hiện xử lý trên môi trường điện tử và giá trị pháp lý của thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp.

Trong quá trình xây dựng nghị định quy định chi tiết, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để đề xuất Chính phủ quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Về biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan soạn thảo đề xuất không xếp biện pháp này vào nhóm biện pháp cưỡng chế mà xác định là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

Biện pháp có thể được áp dụng đối với người đang bị cưỡng chế hoặc người đại diện của tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, khi cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần thiết để ngăn chặn việc bỏ trốn. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đối với các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số, cơ quan soạn thảo đề xuất chuyển từ nhóm biện pháp cưỡng chế sang biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo sẽ bổ sung các quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phạm vi áp dụng. Chính phủ sẽ quy định cụ thể, phù hợp với thực tiễn và tính chất, mức độ của từng hành vi, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Theo báo Chính phủ