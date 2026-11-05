Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh, vượt 144 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 5/11 tăng khoảng 135 USD/ounce, lên 4.069 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC trong nước tăng 3,3 triệu đồng/lượng, lên 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng

Sáng 5/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139-144,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 4/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 3,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 3,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139-143 triệu đồng/lượng.

So với sáng 4/11, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cùng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/11 giao dịch ở mức 4.069 USD/ounce, tăng khoảng 135 USD/ounce so với mức 3.934 USD/ounce của sáng 4/11. Kim loại quý phục hồi mạnh sau phiên giảm trước đó, vượt trở lại ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với mức 123,2 triệu đồng/lượng của sáng 4/11.

Giá vàng thế giới sáng 5/11 tăng lên 4.069 USD/ounce, cao hơn khoảng 135 USD/ounce so với sáng 4/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.052 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 17 USD/ounce, tương đương 0,4%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 230 USD/ounce, tương đương 5,5%.

Diễn biến này cho thấy lực mua đã quay trở lại thị trường vàng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Việc giá tăng hơn 130 USD/ounce và vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce là tín hiệu phục hồi đáng chú ý.

Tuy nhiên, mức giảm hơn 5% trong vòng 30 ngày cho thấy thị trường vẫn biến động mạnh và đà phục hồi cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng tăng bền vững.