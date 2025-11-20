Thượng tá Cù Quốc Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 20/11, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Bộ trưởng Công an cũng ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Cù Quốc Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Ninh Bình, coi đó là mệnh lệnh đối với cá nhân cũng như Công an tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đem hết tâm huyết, trí lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thống nhất, kế thừa và phát huy các truyền thống, kinh nghiệm quý báu các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đạt được; xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Cù Quốc Thắng sinh năm 1982, quê xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ; trình độ: Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Quảng Ninh như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.