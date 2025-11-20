Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Thượng tá Cù Quốc Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 20/11, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Bộ trưởng Công an cũng ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Anh 1.jpg
Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Cù Quốc Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Ninh Bình, coi đó là mệnh lệnh đối với cá nhân cũng như Công an tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đem hết tâm huyết, trí lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thống nhất, kế thừa và phát huy các truyền thống, kinh nghiệm quý báu các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đạt được; xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Cù Quốc Thắng sinh năm 1982, quê xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ; trình độ: Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Quảng Ninh như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ khoá:

Thượng tá Cù Quốc Thắng Ninh Bình Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Đẩy mạnh kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ bằng cách hoàn thiện cơ chế kê khai, công khai dữ liệu an toàn và minh bạch là một trong những giải pháp để tăng cường cơ chế giám sát nội bộ, kiểm soát quyền lực của người giữ chức vụ.

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Thạc sĩ Phạm Quang Trực nói nội dung số không chỉ là làm video hay viết một bài đăng, mà là quy trình sáng tạo bài bản từ nghiên cứu dữ liệu công chúng đến thiết kế thông điệp và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.