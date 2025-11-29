Airbus A320 bị lỗi, 81 máy bay của Việt Nam phải kiểm tra khẩn cấp

Airbus phát cảnh báo lỗi dòng A320 khiến 81 máy bay tại Việt Nam phải kiểm tra khẩn, dự kiến ảnh hưởng lịch bay của một số chuyến trong thời gian tới.

Lúc 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay). Quy định có hiệu lực từ 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 sáng ngày 29/11, có 81 trong số 169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Do vậy, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan. Ảnh: Cục HKVN.

Để đảm bảo an toàn, hoạt động vận tải hàng không được thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách; thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Đồng thời thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục trưởng yêu cầu trên cơ sở kế hoạch bay, phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu các Cảng vụ phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh để Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chỉ đạo.