Từ chuyên cơ Bác Hồ đến Airbus A350: “Khát vọng bầu trời” tại Triển lãm thành tựu đất nước

Nếu có một nơi có thể đưa bạn đi ngược thời gian, từ khoảnh khắc Bác Hồ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bay trên chuyên cơ IL-14 giữa khói lửa kháng chiến, đến bước nhảy vọt của Airbus A350 biểu tượng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, thì đó chính là phân khu “Khát vọng bầu trời” tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), triển lãm năm nay không chỉ là nơi ghi dấu 80 năm non sông thống nhất, mà còn là dịp để ngành hàng không Việt Nam kể lại câu chuyện đầy tự hào của mình, câu chuyện về hành trình bay cùng dân tộc, vượt muôn trùng thử thách để vươn cao trên bầu trời thế giới.

Vietnam Airlines: Gian trưng bày 1.500 m² giữa trung tâm “Khát vọng bầu trời”

Giữa tổng thể không gian hàng không – vũ trụ rộng lớn, Vietnam Airlines nổi bật với khu trưng bày lên tới 1.500m², đặt ngay vị trí trung tâm. Bước chân vào đây, bạn sẽ bắt gặp chiếc máy bay IL-14 – biểu tượng lịch sử của Trung đoàn Không quân vận tải 919, đơn vị đặt nền móng cho Đoàn bay 919 và toàn ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Chiếc IL-14 này không phải hiện vật thông thường. Nó từng nhiều lần cất cánh trong những chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác giữa những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Đứng trước chiếc máy bay ấy, người xem như chạm vào một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc.

Máy bay IL-14 - chiếc chuyên cơ từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn mang tới triển lãm những “trái tim thép” của bầu trời: động cơ D-30 với lực đẩy 66,68kN từng sử dụng trên Tupolev TU-134, hay động cơ TRENTXWB-84 mạnh mẽ 375kN lắp trên Airbus A350. Những thiết bị đặc thù như xe tra nạp nhiên liệu SAF, xe kéo đẩy máy bay, xe nâng… cũng xuất hiện, phác họa chân thực quá trình vận hành hàng không hiện đại.

Điều khiến gian trưng bày của Vietnam Airlines trở nên đặc biệt là cách kể chuyện bằng cảm xúc. Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình xuyên suốt. Người xem bắt đầu ở “Khởi nguồn”, lắng nghe câu chuyện về những ngày đầu thành lập, về khát vọng chinh phục bầu trời của thế hệ cha anh. Rồi từ đó, hành trình mở ra với “Tìm kiếm”, nơi giấc mơ vươn xa được hiện thực hóa qua việc mở rộng mạng bay toàn cầu, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Khi bước vào “Trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ”, khách tham quan được tận tay chạm vào chuẩn mực dịch vụ quốc tế ngồi thử khoang thương gia, thưởng thức ẩm thực trên không, khám phá tiện ích số như đang bay thật sự. Không gian “Thăng hoa” lại đưa mọi người tới trải nghiệm công nghệ trình chiếu và thực tế ảo, để từng nhịp tim đồng điệu với cảm giác cất cánh. Và cuối cùng, “Lịch sử thương hiệu” gợi nhớ bằng đồng phục các thời kỳ, mô hình tàu bay và những cột mốc khẳng định vị thế thương hiệu Vietnam Airlines trên bản đồ thế giới.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà kiểm tra tiến độ thi công, chỉ đạo chi tiết hoàn thiện gian trưng bày.

Trải nghiệm độc đáo cho công chúng

Đến với gian trưng bày này, bạn không chỉ đứng ngắm nhìn hiện vật mà còn được nhập vai. Có thể thử khoác bộ đồng phục tiếp viên, bước vào buồng lái giả lập để trở thành phi công trong vài phút, trải nghiệm cabin thực tế ảo, hay tự tay check-in và tận hưởng không khí sang trọng của phòng khách Bông Sen thu nhỏ. Mỗi khoảnh khắc tại đây đều được thiết kế để chạm vào trí tò mò, cảm xúc và niềm tự hào của mỗi người tham quan.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn, khẳng định: “Triển lãm thành tựu đất nước không chỉ là dịp để ngành hàng không Việt Nam kể lại hành trình đồng hành cùng dân tộc trong 80 năm, mà còn là nơi khẳng định khát vọng vươn cao cùng thế giới. Chúng tôi mong muốn công chúng sẽ vừa nhìn lại lịch sử, vừa trực tiếp trải nghiệm công nghệ, dịch vụ và cảm xúc bay trong kỷ nguyên mới”.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phân khu “Khát vọng bầu trời” được bố trí trên diện tích 10.000 m², trong đó 5.000 m² là không gian nhà giàn với sự góp mặt của 10 doanh nghiệp hàng không. Thiết kế tổng thể mang hình tượng Chim Lạc dang cánh bay lên biểu trưng cho khát vọng tự do, ước mơ chinh phục bầu trời và sự kết nối trời – đất của dân tộc Việt Nam.

Vietnam Airlines đang hoàn tất giai đoạn thi công các hạng mục để đem đến những mô phỏng chân thực nhất về hàng không cho khách tham dự triển lãm

Trong không gian này, mỗi doanh nghiệp đều có phân khu riêng, nhưng tất cả kết nối với nhau để tạo nên một bức tranh tổng thể về ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Từ những ngày đầu gian khó sau khi đất nước giành độc lập, đến thời kỳ mở cửa hội nhập, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn bay, tất cả đều được kể lại bằng sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Không chỉ có pano, sa bàn hay hiện vật, phân khu còn ứng dụng màn hình tương tác, video 3D, giúp khách tham quan vừa “nhìn thấy”, vừa “sống cùng” lịch sử phát triển của ngành hàng không.

Hiện công tác lắp đặt đang gấp rút hoàn thiện để kịp ngày tổng sơ duyệt khai mạc. Phân khu “Khát vọng bầu trời” hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân hút khách nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước, nơi mỗi bước đi đều gắn liền với niềm tự hào, sự đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn cao của hàng không Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác vừa được chạm tay vào lịch sử, vừa bay cùng công nghệ hiện đại, hãy đến “Khát vọng bầu trời”. Bởi đôi khi, chỉ cần một bước chân vào không gian này, bạn sẽ thấy mình như đang cất cánh cùng dân tộc, trên hành trình không ngừng hướng tới bầu trời rộng lớn.