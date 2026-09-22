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Ái nữ chủ tịch PNJ bán xong 18 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 660 tỷ đồng

Mỹ Linh
Mỹ Linh

Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

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Bà Trần Phương Ngọc Hà (bên trái) chụp ảnh cùng bà Cao Thị Ngọc Dung (bên phải).
Bà Trần Phương Ngọc Hà (bên trái) chụp ảnh cùng bà Cao Thị Ngọc Dung (bên phải).

Theo công bố, bà Hà đã bán xong 18 triệu cổ phiếu PNJ, đúng bằng toàn bộ lượng đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn 11/9–18/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

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Bà Trần Phương Ngọc Hà (bên trái) chụp ảnh cùng bà Cao Thị Ngọc Dung (bên phải).

Sau giao dịch, bà Hà đã hạ tỷ lệ nắm giữ từ 3,59% xuống còn 0,08% vốn PNJ, tương đương còn 399.999 cổ phiếu.

Tạm lấy theo giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 18/9 là 36.750 đồng/cp, ước tính con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã thu về khoảng 671 tỷ đồng.

Bà Hà không phải là người duy nhất bán lượng lớn cổ phiếu PNJ trong thời gian gần đây.

Cách đây không lâu, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và đồng thời cũng là con gái Chủ tịch Ngọc Dung đã thoái xong 7 triệu cổ phiếu, ước tính thu về 259 tỷ đồng.

Tính tổng cộng hai ái nữ nhà PNJ đã bỏ túi 930 tỷ đồng từ thương vụ thoái bớt cổ phiếu.

Theo công bố, mục đích của 2 giao dịch trên nhằm tạo nguồn vốn để mẹ là bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động.

Quyết định này diễn ra sau khi hôm 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tức không vượt quá khoảng 1.079 tỷ đồng.

Với 2 thương vụ vừa được diễn ra, hai con gái nhà Chủ tịch Dung đã thu về khoản tiền 930 tỷ đồng và dùng để cho PNJ vay. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của gia đình nhà bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ cũng sẽ giảm xuống với mức giảm lên tới 4,88% vốn.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng tỷ lệ nắm giữ của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cùng các thành viên trong gia đình và những bên liên quan là 16,43%.

Xuyên suốt những ngày tháng 7/2026, PNJ đối diện với làn sóng bán tháo các sản phẩm trang sức, kim cương. Điều này đã khiến công ty gặp tình trạng mất thanh khoản cục bộ. Tình trạng này sau đó đã được cải thiện nhờ vào chính sách thu đổi của PNJ công bố vào ngày 21/7.

Theo công bố của PNJ, trong tháng 7, công ty đã phải chi tổng cộng hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng, riêng 20 ngày đầu tháng đã phải chi hơn 5.900 tỷ để mua lại tất cả sản phẩm kim cương do nhu cầu bán tăng đột biến. Điều này ít nhiều đã tác động lên dòng tiền của công ty.

Ngày 21/10 tới đây, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị White Palace (số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Đại hội lần này sẽ bàn về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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Từ khóa:

#PNJ #Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung #CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

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