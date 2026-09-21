Phát Đạt sắp khởi công siêu dự án hơn 2 tỷ USD tại 'đất vàng' Thủ Thiêm

Để thu xếp nguồn vốn cho dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, Phát Đạt và Ngân hàng MB đã ký kết hợp đồng tài trợ vốn, qua đó ngân hàng sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án quy mô hàng tỷ USD này.

Mới đây, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cho biết sẽ khởi công các khối 2-1 và 2-3 thuộc dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào ngày 23/10.

Đây là hai khối thuộc hợp phần thương mại - dịch vụ do Công ty Phát Đạt đảm nhiệm phát triển toàn bộ.

Theo doanh nghiệp, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Sau khi khởi công, hai khối này dự kiến được xây dựng và hoàn thành trong vòng 3 năm (đến ngày 23/10/2029), với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m2.

Trước đó vào ngày 10/8, Phát Đạt cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng, qua đó chính thức hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Sau giao dịch, cơ cấu vốn góp tại Lotte Properties HCMC gồm 4 cổ đông: Lotte Shopping Co., Ltd (nắm 30,59%); Hotel Lotte Co., Ltd (22,94%); Lotte Engineering & Construction Co., Ltd (11,47%) và Phát Đạt (35%).

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm ngay bên sông Sài Gòn. Ảnh: Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là tổ hợp đô thị đa chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP HCM. Khu đất nằm cạnh Quảng trường Trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối với khu vực trung tâm hiện hữu của TP HCM thông qua hầm Thủ Thiêm và hướng ra sông Sài Gòn.

Dự án được nghiên cứu từ năm 1997 và UBND TP HCM ký hợp đồng đầu tư với Tập đoàn Lotte vào năm 2017. Theo quy hoạch ban đầu, dự án gồm 11 tòa tháp cao tối đa 50 tầng, phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 9/2022, Lotte tổ chức lễ động thổ dự án. Tuy nhiên, sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Hồi tháng 6/2025, TP HCM đã phê duyệt giá đất của dự án với tổng giá trị hơn 16.190 tỷ đồng, tạo cơ sở để chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó, Lotte nhiều lần kiến nghị TP HCM tháo gỡ vướng mắc, trong đó có đề xuất điều chỉnh cơ cấu sở hữu giữa các công ty thành viên, huy động vốn từ bên ngoài, điều chỉnh nghĩa vụ tài chính và gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất.

Đến năm 2026, sau khi các nghĩa vụ tài chính về đất được hoàn tất, Bất động sản Phát Đạt đã chính thức xuất hiện tại dự án "đất vàng" này vào tháng 6/2026 thông qua việc ký kết nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại pháp nhân thực hiện dự án.

Theo thỏa thuận, Phát Đạt tham gia dự án bao gồm quyền phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4, 2-6 và phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ, các tầng hầm.

Để thu xếp nguồn vốn Phát Đạt và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mới đây cũng đã ký kết hợp đồng tài trợ vốn, qua đó MB sẽ sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án quy mô hàng tỷ USD này.